喜！香港5天2度「零確診」 餐廳促再放寬防疫令

香港昨天沒有新增新冠肺炎確診個案，是5天內第二次出現「零確診」，亦連續6天未出現不明源頭本地個案；同時昨起放寬食肆入座減半限制，但業界希望能再放寬每桌人數由4人增至6人，以刺激消費。

綜合媒體報導，香港新冠肺炎累計1036宗確診，衛生署衛生防護中心強調全球疫情仍然非常嚴峻，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計畫。香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，要連續28天未出現不明源頭本地個案，政府才可考慮逐步放寬人群聚集管制措施。

他建議，若要放寬限制，可先從公務員復工開始，然後是中學生復課，食肆則仍須保持座位間距，強調要逐步放鬆，不可一次過取消限制。卡拉OK等高危場所則要考慮限制每間房人數，及加強空氣流通等才能恢復營業。

至於開放關口的問題，許樹昌認為要視乎內地疫情發展，28天內各省份是否出現新增病例，包括無病徵確診者。

港啟動血清抗體測試研究

食衛局長陳肇始表示，知悉多個國家正推動血清抗體檢測，以觀察人群對新冠病毒的免疫情況，香港也已啟動血清抗體測試研究，政府會提供資助。

報導說，香港昨起放寬食肆入座限半的限制，但在佐敦一帶所見，食肆沒有滿座，人流亦不多。餐廳認為放寬規管無助生意，「因沒人外出食飯」。業界則希望政府可考慮放寬每人數，由4人增至6人，方便市民一家外出用膳，刺激消費。

警拒五一遊行 職工盟將上訴

另外，職工盟申請5月1日勞動節遊行被警方拒絕，職工盟認為當局以限聚令為由來打壓遊行，將會提出上訴。