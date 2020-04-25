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衰捲羅志祥風波 蒙牛等多家品牌商紛躺槍

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
羅志祥先前悄悄刪掉了4月22日為純甄推廣的微博。圖/新浪財經
羅志祥先前悄悄刪掉了4月22日為純甄推廣的微博。圖/新浪財經

「小豬」羅志祥分手風波，燒到代言品牌，首當其衝的商家就是蒙牛，蒙牛旗下產品純甄22日才官宣羅志祥為代言人，沒想第二天就遇到羅志祥就的分手危機，已有大陸網友在該品牌官網下留言，因羅志祥而拒絕喝的聲音。

每日經濟新聞報導，連羅志祥本人也趕緊幫著品牌方避嫌，「悄悄」刪掉了4月22日為純甄推廣的微博，後續的代言賠償金問題，也將是他要面對的一大問題。

但純甄新代言人是羅志祥的事實，未能躲開大陸網友的眼睛，不少大陸網友則紛紛表示「心疼蒙牛」，原因是蒙牛的上一個產品「真果粒」代言人找肖戰，沒想到反噬廣告主的影響還未平復，純甄新選的代言人羅志祥就人設崩塌（大陸網路流行詞，指人物形象因為某件事情而聲名俱毀，顛覆了之前留的原本印象）了。

環球人物雜誌報導，還有些廣告主在觀望，在此之前，曾有凌志的消息人士16日表示，將簽約羅志祥為品牌代言人。

上游新聞報導，自2019年10月以來，羅志祥還拿到了多個知名品牌的代言，包括手遊「劍與遠征」、G-SHOCK手錶、紐西之謎、QQ飛車星動力形象大使等，這些品牌的形象都在此次事件中受到波及，羅志祥很有可能面臨天價賠償。

手遊「劍與遠征」，出自大陸遊戲廠商莉莉絲的卡牌遊戲，年初在大陸各大社交媒體上，進行了鋪天蓋地的投放，目前官方微博中已經沒有與羅志祥相關的內容。

另外一個由羅志祥代言的品牌卡西歐手表旗下的G-SHOCK，尚未撤下羅志祥相關的宣傳品，也已經被吃瓜群眾攻佔，要求更換代言人。

2019年5月，羅志祥還代言了TST蘋果肌面膜，一個由張庭、小陶虹等明星發起的護膚品牌，TST官網的文章曾經提到，「羅志祥前衛又極具親和力的形象，快速提升TST蘋果肌面膜在用戶心中的認知和品牌美譽度。」負面事件一出，這個代言人也就成了燙手山芋。

艾媒諮詢集團CEO張毅表示，品牌商靠流量明星迅速帶旺產品的聲譽和銷售，但品牌商若選擇不慎，也會因為明星的個人問題，就會累及自身受損，陷入巨大危機。

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