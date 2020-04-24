大陸已有14個城市人均GDP逾2萬美元 深圳直逼3萬美元

大陸《21世紀經濟報導》旗下的21世紀經濟研究院統計，2019年中國大陸已有14個城市人均GDP超過2萬美元。其中，深圳人均GDP更高達2萬9,498美元，超越台灣、緊追南韓，預計將比台灣早一步在今年突破3萬美元大關。

中國大陸2019年人均GDP首次突破1萬美元大關，達到10,276美元。21世紀經濟研究院統計，去年全大陸已經有14個城市人均GDP超過2萬美元，依序為深圳、無錫、蘇州、珠海、鄂爾多斯、南京、北京、上海、廣州、常州、杭州、武漢、寧波和廈門。

《21世紀經濟報導》稱，國際上，一般將人均GDP超過2萬美元作為發達經濟體的門檻，亦即大陸這14個人口總計達1.43億人的城市，已經達到發達經濟體的發展水準。

此外，湖南長沙與廣東佛山去年人均GDP均超過1.9萬美元，已是「準發達經濟體」。

緊鄰香港、擁有超過1,300萬常住人口的深圳，目前已是全球重要消費性電子產品的生產基地，更被譽為是「中國硅谷」，深圳也是中國大陸第一個人均GDP突破1萬美元的城市。

深圳人均GDP在2007年達到10,628美元，僅僅六年後，2013年深圳人均GDP就又突破2萬美元大關，達到2萬2,112美元，預估深圳今年人均GDP將可順利站上3萬美元大關。反觀台灣，人均GDP已經在2.5萬美元上下徘徊多年。

報導指出，按國際標準，人均GDP在2萬美元以上為「初等發達經濟體」，3萬美元以上為「中等發達經濟體」，深圳可望成為大陸最先跨過中等發達經濟體門檻的城市。

2019年人均GDP位居二、三名的無錫與蘇州，人均GDP分別為2.61萬美元、2.59萬美元。至於四大一線城市的另外三個，北京去年人均GDP為2.38萬美元，居大陸第七；上海人均GDP為2.28萬美元，居第八位；廣州人均GDP為2.27萬美元，居第九位。

21世紀經濟研究院指出，從國際上的發展經驗來看，當人均GDP達到2萬美元後，該地區就已基本完成了工業化，城市發展將進入「後工業化」時期，以服務業為代表的第三產業將成為城市經濟的主導產業，北京、上海已率先完成這種轉變。2019年北京第三產業占比達83.1%，上海為72.7%，深圳則剛超過60%。