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李克強：新冠疫情對大陸經濟帶來前所未有衝擊

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸國務院總理李克強23日在北京與六省（市）政府主要負責人視頻連線。圖：中國政府網
大陸國務院總理李克強23日在北京與六省（市）政府主要負責人視頻連線。圖：中國政府網

大陸國務院總理李克強23日在北京與六省（市）政府主要負責人視頻連線時表示，突如其來的疫情，對大陸經濟帶來前所未有的衝擊，他要求各地要堅持實事求是原則，對經濟走勢作出符合客觀規律的科學研判。

中國政府網披露，李克強說，越是困難時候，越要擴大改革開放，激發內生活力，增強發展動力，堅決穩住大陸經濟基本盤。

包括吉林、上海、江蘇、河南、廣東、四川六省（市）負責人透過視頻連線彙報當地經濟運行情況和下一步打算。從彙報情況分析，無論是東中西部還是東北地區，大陸第1季經濟普遍受到疫情嚴重衝擊。

李克強說，當前境內疫情已基本得到有效控制，經濟社會秩序也在加快恢復。但疫情仍處於全球大流行階段，國際形勢錯綜複雜，大陸經濟社會發展仍然面臨很大的不確定性。他要求，各地要堅持實事求是原則，對經濟走勢作出符合客觀規律的科學研判。

李克強稱，在當前形勢下，做到「六保」是底線，而實現「六穩」是目標。保和穩是一個區間，保是穩的基礎，也是前提。只有切實做到六保，才能實現六穩，大陸經濟才能站穩。

李克強強調，六保首先要保居民就業、保基本民生、保市場主體。中小微企業和個體工商戶是吸納就業的主力軍，在此次疫情中受到的衝擊最大。要落實和及時完善稅費減免、金融支持、降低成本等助企紓困政策，各地也要加大支援力度，幫助企業特別是中小微企業和個體工商戶渡過難關。

李克強舉例說，即便像發行地方政府專項債這樣一件事，也要更加注重採用市場化辦法，遵循商業規則。

李克強指出，外貿方面當前首要的任務是保產業鏈、保供應鏈，實現穩外資、穩外貿。但大家要清醒地認識到，沒有更大力度的改革開放，外資外貿是穩不住的。

他認為，當前加大宏觀政策調節力度，對沖疫情給經濟帶來的不利影響，既能幫助企業渡過當下特殊困難，又要符合長遠利益。

李克強 疫情 新冠肺炎 外資

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