後疫情時代 投資陸股該怎麼選才安全又有賺頭？

美股隱含波動率指數已由3月份高點回落將近一半，為中國大陸股市止跌提供了基礎，在低利率環境下，投資人或許能到大陸股市尋找一些機會。

彭博資訊報導，過去一個月上證綜合指數都低於50日均線，本月外資可望再度淨買入A股，扭轉上月的淨賣出態勢。雖然在大陸第1季國內生產毛額（GDP）為數十年來首度萎縮、國際貿易遭遇衝擊，以及眾多企業上季獲利都惡化等壓力下，選股難度大為提高，但股市裡的機會仍然有跡可循。

彭博數據顯示，直接受益於新冠肺炎疫情的醫藥衛生類股、和仰賴內需的主要消費類股，今年來領漲滬深300指數，貴州茅台、涪陵榨菜等本周股價都創新高。陸股進入「後疫情時代」，高股息、強現金流、靠內需的股票料將獲得機構投資人青睞，或許能表現優於大盤。

摩根資產管理全球市場策略師朱超平表示：「中短期我們關注盈利分化帶來的機遇，很多行業在疫情中表現出韌性，甚至因為疫情得到支撐，比如互聯網服務、醫藥等。」他說，可把現金流指標和中短期行業選擇掛鉤，「需要關注公司的現金流，以避免其在債務方面會出現問題」。

以下是彭博彙整機構投資人對當前市場結構性機會的展望：

●高股息

面對疫情，各國央行紛紛寬鬆貨幣政策，以刺激經濟發展，大陸央行近期也通過調降法定存款準備率、MLF利率等措施，為市場注入流動性。全球寬鬆所營造的低利率環境，壓低了大陸境內銀行理財等投資產品的收益率，在資產荒之下，現金股息率高、分紅穩定的「類債股」，深受機構投資人青睞。

博時基金在第2季資產配置報告中指出，A股方面建議選擇低估值、高股息的防守行業，如電力、金融等。中金公司3月曾指出，建議關注大秦鐵路、海豐國際、深國際、建發股份和寧滬高速A、H股等高股息股票，即使考慮疫情影響，2020年的股息率仍有5%-9%。

彭博數據顯示，滬深300指數成份股中，有27家公司過去12個月內公佈的股息率高於5%。其中，兗州煤業、寶鋼股份、中國石化居於前三，均為大陸國營企業。

●現金流強勁

今年春節後受疫情影響，很多企業面臨延後復工的窘境，在營運受阻的情況下，現金流準備不足的公司較難抵禦停工停產所帶來的衝擊。相對地，現金流強勁的公司，存活能力較強，更可能在未來繼續發展。

中信證券分析師楊靈修等人在本月初的報告中指出，雖然疫情對各個行業今年的盈利造成衝擊，但各行業龍頭公司財務狀況的穩健程度，明顯高於整體產業。

彭博數據顯示，在已發表2019年財報的近1,700家A股公司中，若除去金融類股，上汽集團、貴州茅台、中油資本、中國聯通、保利地產的自由現金流，都名列前茅。

●新舊基礎建設

要緩和疫情的衝擊，有賴當局的強力擴張財政，大陸中央政治局會議先前再次強調，加強投資傳統和新型基礎設施，本周大陸國家發展改革委員會表示，要研擬出推動新型基礎設施發展的指導方針，並將衛星互聯網、區塊鏈等列入新基建範疇。

新華社23日報導表示，大陸國家主席習近平近日在考察陝西時，要求推進5G、物聯網、人工智慧（AI）、工業互聯網等新型基建投資，並要加強交通、水利、能源等領域的投資力度。

在3月下旬的彭博股市調查中，5G等新基建類股，是機構投資人第2季最看好的一塊，目前分析師看好基建的程度有增無減。

東北證券分析師鄧利軍在報告中表示，在大陸第2季經濟秩序恢復正常後，建築建材和水泥、工程機械產業的景氣度將好轉，同時建議關注政策力度強化的新基建。華泰證券也說，政治局會議是兩會前瞻，明確了財政政策的方向和空間，傳統基建和新基建已是加碼時點。

●消費必需品

新冠肺炎疫情爆發，也使得大陸民眾減少外出，糧油、調味品等日常消費股顯露出較強的防禦屬性。此外，大陸農業部預計，第2季豬肉供應可能面臨最困難的時期，價格高峰可能出現在9月前後。在豬肉預料將走高之際，滬深300主要消費類股本周走強。

淳石資本執行董事楊如意表示：「很多必需品因為通膨壓力而面臨漲價，所以股價屢創新高，看看最近的醬油等消費股就知道了。必需品類股具有天然的抗通膨性，這是我們目前重點配置的。」

滬深300指數當前跌0.9%，十大行業分類指數多數下跌，電信和IT類股跌幅居前，不過主要消費指數、公用事業指數逆勢上漲。

天風證券指出，受新冠疫情和海外經濟衰退影響，投資者避險情緒升溫，大陸主動偏股型基金第1季對必選消費的超配比例顯著提升，而可選消費、大金融類股倉位出現明顯下滑。