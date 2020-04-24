陸扶貧辦：今年脫貧工作能如期實現

大陸國務院扶貧開發領導小組辦公室政策法規司司長陳洪波今日表示，新冠肺炎疫情給脫貧工作帶來挑戰，但脫貧攻堅的目標一定能如期實現。

大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，介紹加強農村貧困人口幫扶工作情況。陳洪波介紹，截至2019年底，已經有9300萬貧困人口實現脫貧，占到全部貧困人口的97%。

陳洪波指出，脫貧人口中因為種種原因出現一些返貧，那是客觀存在的、是正常的。近年來，返貧人數逐年下降，也反映了脫貧品質在提高。

針對受新冠肺炎影響，脫貧任務是否能如期完成，陳洪波表示，疫情對貧困人口的影響是在收入方面，政府已採取返崗就業、消費扶貧、延長信貸與納入低保特供等方式解決，脫貧攻堅的目標任務一定能夠如期實現。

他說，目前總體情況看，832個貧困縣全部是低風險地區，建檔立卡貧困人口新冠肺炎患者已經全部清零。