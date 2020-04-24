瑞幸造假爆雷 陸資赴美IPO開始大舉撤退

在美上市的中概股瑞幸咖啡自曝財務造假，舉世譁然。隨後愛奇藝、跟誰學相繼被做空，好未來自爆銷售醜聞 …… 中概股市場烏雲密佈，陸媒報導，陸資赴美IPO已經開始大撤退。

投資界報導，隨著中概股信任危機愈演愈烈，更多出現經營問題的中概股公司面臨淘汰風險，黯然退市。赴美紐交所上市僅六年的聚美優品4 月 15 日宣佈完成私有化，是2020 年第一家退市中概股

幾乎同時，暢遊也完成了從納斯達克私有化退市，這意味著中概股純遊戲公司實現從美股市場的完全撤退。

投資界報導，一些原本對美股蓄勢待發的企業正悄然撤退。包括去年底向紐交所遞交了招股說明書的優客工廠，以及今年被曝已申請赴美 IPO 的理想汽車。報導指出，未來一年企業拆掉紅籌返回大陸資本市場將掀起一波新浪潮。

值得注意的是，美國證券交易委員會（SEC）主席傑伊 • 克萊頓23 日發言稱，投資人近期不要將資金投入在美國上市的中國公司股票。這是有史以來第一次，美國證監會主席在電視媒體上，公開提醒投資人，不要投資中概股。

市場人士預測，下一步可能更多中概股會被調查，如今只是暴風雨前的寧靜。

分析指，十年前綠諾科技、中國高速頻道、東南融通等一批中概股因財務造假被集體做空。綠諾國際因欺詐從被做空機構渾水質疑到退市只用了短短 23 天 , "中國概念股 "也被推到風口浪尖, 此後一年內超過 20 家中概股退市。

也因此，很多中國企業已經嗅到了危險的氣息，不僅一些原本對美股蓄勢待發的企業考慮撤退，接下來中國公司在美上市數量將大幅減少，即使成功上市，市值也會被嚴重低估，並最終導致中國公司私有化回國。

統計顯示，迄今為止有358 家中國公司赴美上市，已有 108 家被摘牌。歷史似乎正在重演，甚至會更加變本加厲。