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本周人民幣中間價微貶 機構：貶值空間有限

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
中國外匯交易中心官網截圖
中國外匯交易中心官網截圖

中國外匯交易中心披露，今（24）日人民幣兌美元中間價調升84個基點，報7.0803。本周，人民幣中間價呈現「三升兩貶」格局，累計貶值85個基點。

離岸人民幣兌美元今微漲，在7.09附近波動。截至發稿，離岸人民幣兌美元報7.0950。

東北證券報告指出，從大陸國內的角度來看，當前大陸疫情基本趨於穩定，企業的復工順利推進，各項刺激經濟的措施不斷推出，因此大陸基本面對於人民幣匯率的影響較為穩定。短期來看，美元指數強勢，人民幣有貶值壓力，但貶值空間有限。

東北證券認為，美國聯準會近期不斷推出各類貨幣政策工具注入美元流動性，匯率的波動影響預計將縮小。大陸國內外金融市場短期波動，不會影響大陸資本市場長期向好的趨勢，預計人民幣兌美元將保持在7的水準上下波動。

瑞達期貨指出，當前人民幣基本面並未發生變化，大陸復工早，經濟前景預期相對較好，且中美利差走擴，人民幣資產吸引力上升，都利於人民幣的穩定。此外，今年大陸金融業全面對外開放，在穩外資和穩外貿的雙重任務下，人民幣的貶值空間也不會太大。近期美元指數沒有明顯趨勢性行情，也有利於人民幣的穩定。

一德期貨表示，在出現美元荒問題後，相較其他國家貨幣，人民幣表現相對抗跌，顯示出較強的韌性和一定的避險特徵。隨著大陸疫情防控和經濟社會發展工作取得成效，企業復工加快，大陸實體經濟逐步恢復和改善，預計第二季經濟率先修復，將為人民幣匯率提供有力支撐，不過國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不確定因素較多，在外需依然承壓的情況下，人民幣升值空間或將有限。

此外，因美國疫情最為嚴重，經濟重啟緩慢，信用層面的衝擊還沒徹底改善，美元流動性危機也尚未完全解除，市場或有所反覆，美元指數高位震盪也將限制人民幣升值空間。伴隨外資流入大陸市場，預計第二季總體人民幣匯率穩中有升，不過空間有限，彈性增加。

人民幣 實體經濟 疫情

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