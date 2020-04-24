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疫後救經濟 澳門推免費住1晚

世界日報 / 特派員李春╱香港24日電
新華社
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澳門官員說，政府計畫在疫情穩定後，向訪問澳門的旅客提供一晚住宿優惠，吸引他們留在澳門消費。

澳門立法會昨天以緊急程序審議涉及百億澳門元抗疫援助措施的修改預算案，法案已獲一般性通過後，目前進入細則性審議階段，澳門經濟財政司長李偉農列席會議時作此表示。

澳門政府有32億澳門元(約4億美元)的備用資金，李偉農稱會用於提振經濟，為復甦做好準備，包括開展宣傳活動吸引遊客到澳門，並在交通，住宿和消費方面支援旅客，希望吸引遊客延長逗留時間，增加消費。

李偉農說，根據過往統計資料，當日進出澳門的旅客一般消費大約800澳門元(約100美元)，如果住宿一晚人均消費會增加至2000多澳門元，每多一晚約增一成。

他說，目前不少國家地區均推出措施穩定經濟，但執行中難免產生爭議，澳門政府汲取經驗後，選擇用統一金額支援市民，讓收入較低的人士同樣得到較高的支援，對中小企業方面亦按聘請員工規模分開處理，既有針對性亦有普惠性。

在疫情方面，澳門已連續第15天無新增輸入個案，累計維持有45宗確診個案。

澳門

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