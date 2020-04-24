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挺過SARS、金融海嘯 卻不敵肺炎…港地標蛇王二熄燈

世界日報 / 香港新聞組╱香港24日電
在香港銅鑼灣屹立近40年的「蛇王二」燒臘飯店24日吹熄燈號，23日店外大排長龍，許多熟客紛紛趕來與老店道別。 中新社
在香港銅鑼灣屹立近40年的「蛇王二」燒臘飯店24日吹熄燈號，23日店外大排長龍，許多熟客紛紛趕來與老店道別。 中新社

捱過SARS、挺過金融風暴，在香港銅鑼灣屹立40年的「蛇王二」燒臘飯店，卻敵不過新冠肺炎，今天吹起熄燈號，招牌的菊花五蛇羹和臘味飯從此成絕響。

綜合媒體報導，香港「蛇王二」的蛇羹與美味燒臘遠近馳名，2015年起連續六年獲得米其林必比登平價美食推薦，但受到疫情影響，經營變得異常困難，店東決定店面不再續租，昨天開店不久，「蛇王二」店外已排著長長人龍，在雨中與老店道別。

顧客陳小姐感嘆：「這家店的東西好吃，少了一個可以吃好東西的地方，很可惜，另一方面就是一間老字號的店鋪都頂不下去，可以想見其他店鋪生意有多慘。」

據報導，「蛇王二」店長羅長熙透露，受疫情影響，過年後生意大跌七成，有每張桌子隔1.5米的限制之後，我們本來12張桌子現在剩6張可做生意；他說第三代老闆已決定結業，希望「蛇王二」日後可與老饕再會面，若疫情過後老闆不打算「東山再起」，他打算集合一班老伙記重新開張。

至於「蛇王二」何時可捲土重來，羅長熙坦言至今疫情不見底，因此沒有時間表。另外，由於「蛇王二」是家族生意，「可能未必再用這個店名，但我相信如果真材實料，客人會很快返回的。」

報導指出，香港人重視食補，蛇羹是知名的秋補選擇，還傳有改善風濕等效果，一碟臘味飯，一碗蛇羹，透過觀光客的食記飄香千里；原本3、4月也是店家旺季，但今年的新冠病毒疫情導致觀光客人數幾乎歸零，雖然房東願意降租，港府也提供零售商8萬港元補貼，員工也減薪一成，但短期內實在看不到景氣回暖的機會，「蛇王二」雖然捱過SARS、金融海嘯與去年的反送中運動抗爭衝擊，這次終於不敵新冠病毒熄燈告別。

疫情 香港 金融海嘯

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