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大陸Q1居民收入榜單出爐 疫情衝擊收入下降

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
在31省居民人均可支配收入統計發現，北京、上海、江蘇、浙江、廣東、天津、福建、山東以及遼寧等9省人均可支配收入過萬，超過全國平均水準。取自聯商網
在31省居民人均可支配收入統計發現，北京、上海、江蘇、浙江、廣東、天津、福建、山東以及遼寧等9省人均可支配收入過萬，超過全國平均水準。取自聯商網

大陸國家統計局公佈了31省第1季居民人均可支配收入，受疫情影響，居民收入和消費受到明顯衝擊，出現了多年以來沒有的下降。

統計顯示 ，Q1居民人均可支配收入為人民幣8561元，名義增長0.8%，扣除價格因素則實際下降3.9%。

「居民可支配收入」是民眾可用于最終消費支出和儲蓄的總和，即可自由支配的收入。主要包括現金收入、實物收入。按照收入的來源，可支配收入主要包工資、經營性淨收入、財產和轉移性淨收入。

大陸國家統計局住戶調查辦公室主任方曉丹指出，受突如其來的新冠肺炎疫情影響，第1季居民收入和消費受到明顯衝擊，「部分接觸型行業特別是服務行業受疫情影響較大，從業人員工資收入下降。」

他還表示，但從收入來源細分，居民工資性收入保持穩定，一定程度上對沖了居民經營收入下降的負面影響，對居民名義收入保持0.8%的小幅增長發揮了重要作用。

在31省居民人均可支配收入統計發現，北京、上海、江蘇、浙江、廣東、天津、福建、山東以及遼寧等9省人均可支配收入超過全國平均水準。

其中，上海人均達人民幣1萬9621元位居榜首，疫情之下，上海經濟魅力不減，北京緊隨其後，為1萬7874元。

而人均收入過萬的9省均為東部地區省份，其餘省份人均可支配收入則在人民幣3千元到1萬元之間。

疫情 人民幣 上海

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