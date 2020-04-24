不跌反漲 特斯拉中國宣布上調Model 3售價

大陸工信部昨日官宣新能源汽車補貼7月22日落日，特斯拉中國今〈24〉日宣佈，上調中國製造Model 3標準續航升級版和長續航版售價，分別上漲人民幣4500元和5000元。

原本市場盛傳特斯拉上海超級工廠復工快、產線擴充、產能提速，且加速零部件國產化率提升，國產Model 3會大降價，如今看來事與願違。

特斯拉中國宣佈漲價，主要是財政部、工信部等四部委聯合發佈《關於完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，明定起售價人民幣30萬元以上的新能源汽車將不再享受補貼，7月22日正式生效。

因此特斯拉中國目前在售車型將在今年7月22日無法再繼續享受新能源補貼，所以上調Model 3售價。

目前Model 3標準續航升級版補貼後售價為人民幣30.355萬元，長續航版為人民幣34.405萬元，將分別上漲人民幣4500元和5000元。而明年一月才開始交付的高性能版售價不變，仍為人民幣41.98萬元。