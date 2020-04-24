加碼定向降息 大陸央行今祭人民幣561億元TMLF

大陸再加碼定向降息，中國人民銀行〈大陸央行〉今〈24〉日開展人民幣561億元1年期「定向中期借貸便利〈TMLF〉」操作，操作利率2.95%，此前為3.15%。

今日有人民幣2674億元TMLF到期，無逆回購操作。

值得注意的是，TMLF被市場稱為「特麻辣粉」，實質相當於央行放給商業銀行的抵押貸款，被視為升級版的「中期借貸便利〈MLF〉」，這是人行去年創新的貨幣政策工具。

TMLF貸款期限最長有三年，先操作一年，到期後可以滾動申請兩次，所以實際使用期限有3年。利率方面TMLF則比MLF更優惠15個基點，降息後變相放水效益更大。

不過，TMLF僅限大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行，人行會根據支援實體經濟的力度，特別是對小微企業和民營企業貸款情況，提供定向中期借貸便利的金額。也因此TMLF主要針對民營經濟、小微企業放款，可以減少銀行流向房地產的資金，避免未來擠出樓市泡沫。