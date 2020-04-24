陸官宣 新冠疫苗九月可用 明年初全民接種
新冠疫苗九月將問世，中國疾控中心主任高福接受大陸央視國際頻道CGTN採訪表示，預計九月新冠疫苗或可紧急使用，而在明年初能研發出可用于健康人群的疫苗，進行全民接種。
觀察者網報導，中國疾控中心有兩款候選疫苗正在進行臨床試驗：一款是腺病毒載體疫苗；另一款是滅活疫苗，目前正在進行二期或二期臨床試驗。
高福指出，到九月能有一種在緊急情況下使用的疫苗。比如，如果疫情再次大規模暴發，仍處於第二或第三階臨床試驗的疫苗可以用於特殊群體：例如醫療工作者。
高福還表示，估計到明年初就能研發出可以用於健康人群的疫苗。
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