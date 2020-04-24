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抗擊疫情 浙企業轉型線上攬商

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「面對新冠肺炎疫情，線下轉線上，是破局的途徑之一。現在很多國外消費者在家隔離，雲直播等模式在疫情中確實有更好表現」。中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區蕭山開發區產業園招商總監蔡美容說。

中新社報導，目前，該產業園區的120多家外貿企業正在通過線下轉線上、出口轉內銷等多種方式應對疫情影響。蔡美容表示，政府出台了社保補貼、集中退稅等多項實際的補貼政策，園區也已免去所有入駐企業今年2、3月的租金，和企業一起度過危機。

當中的杭州谷優進出口有限公司就是一例，該公司總經理徐偉峰正為其企業今年5月面向海外客戶的一場雲直播活動忙碌著。該公司位在蕭山開發區產業園內，是一家從事進出口、跨境電商業務的民營外貿公司，主營衛浴等產品銷往歐洲、美國等市場。2019年，企業出口銷售額逾2000萬美元。 受此前延遲復工，及當下新冠肺炎疫情持續蔓延影響，徐偉峰的企業今年1-3月業績同比下滑約10%。目前，企業正通過加強海外倉建設、投放廣告為企業海外電商平台引流以及最新探索的雲直播等抵消疫情影響。

他說，前兩周，他們第一次嘗試用微信（WeChat）和在家隔離的海外客戶雲直播工廠，介紹他們的復工情況和新產品，客戶的反響不錯，當時就提出要下單。近期的雲直播嘗試，也是為今年6月首次完全以網絡形式舉行的第127屆廣交會做準備。

杭州海關數據顯示，一季度，浙江實現進出口總值6299.4億元（人民幣，下同），同比下降5.4%，其中出口總值4415.5億元，同比下降10.4%；但今年3月，浙江出口實現恢復性增長，達1591.0億元，同比增長5.6%，環比增長2.5倍。

杭州海關統計分析處處長陸海生分析，短期來看，由於疫情中人流、物流、經貿合作受阻，浙江國際貿易受到一定的影響難以避免。但從中長期來看，疫情亦使該省外貿企業重新審視國際經貿活動中產業鏈、供應鏈，促進其轉型升級。

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