刺激消費 雙品網購節28日登場

為擴大內需消費。大陸商務部23日表示，第二屆「雙品網購節」將於4月28日至5月10日舉行，超過百家電商企業參與，以品牌消費、品質消費為主題，疫情期間，透過電商平台拉推升內需消費。

澎湃新聞網報導，由商務部、工業和信息化部、國家郵政局與中國消費者協會共同組織的第二屆「雙品網購節」將舉行。本屆「雙品網購節」是貫徹落實大陸國家主席習近平關於統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，以及在陝西考察時關於農村電商的重要指示，努力緩解疫情影響，著力擴大消費需求的具體舉措。

組織發動生產、電商、物流企業廣泛參與，旨在更好激發市場活力，擴大居民消費，賦能產業發展，為奮力奪取疫情防控和實現經濟社會發展目標雙勝利，為決戰脫貧攻堅、決勝全面小康做出貢獻。

同首屆相比，本屆「雙品網購節」有四特點。一是規模更大。參與本次活動的電商企業超過百家，特別是垂直類電商企業與服務類電商企業都將首次亮相。二是質量更優。將依託電商消費大數據，聯動生產加工企業，推出品種豐富，質優價美產品，既有中華老字號、各地名產，又有新品牌、智能新產品等。

三是體驗更好。參與本次活動的企業將加大促銷、推廣和服務力度，實折實扣讓利消費者，大力運用共享工廠、柔性定制、直播帶貨等新模式。四是保障更強。參與本次活動的企業將全部簽署承諾書，建立信用檔案。活動還將專設投訴通道，強化電商物流合作，全面保障消費者合法權益。