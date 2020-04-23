水泥需求旺季到來 第2季產能銷售彌補第1季損失

大陸水泥業歷經第1季的寒冬後，第2季在大型工程陸續復工下，迎來銷售旺季，中國水泥協會副秘書長陳柏林預計，全年需求將維持在23億噸左右，行業盈利能力將保持較高水準。

財聯社報導，進入第2季以來，在經歷短暫的水泥價格下行之後，隨著多地大基建相關政策陸續推出，水泥價格迎來新一輪上漲。

大陸國家統計局發布的數據顯示，今年第1季大陸全國累計水泥產量2.99億噸，年減23.9%。其中，3月水泥產量1.48億噸，年減18.3%。

報導引述金瑞水泥徐姓經理表示，第1季水泥產業幾乎處於停滯狀態，第2季隨著新冠疫情全面控制，基建全面恢復後，水泥需求會集中式爆發增長，從而會帶動水泥價格上漲，相關股價也會受益。

據中國水泥網行情中心數據顯示，4月8至11日湖南懷化地區海螺、台泥等主要業者通知調高各品種水泥價格每噸人民幣15-20元；13日起，江西東北地區部分主要業者開始通知調高各品種水泥價格每噸人民幣20元；西北、西南、華東地區等水泥價格也都有不同程度上漲，漲幅在每噸10-30元區間。

徐姓經理稱，目前該公司每天前來提貨的卡車都要排隊很久才能拿到貨，已經持續一段時間，排隊等貨的情況，估計還要持續一段時間，所以對水泥生產業者來說，抓住這波高峰期，加足產能會彌補第1季帶來的損失。

業界也大都預計，第2季產能和銷售能一定程度彌補第1季的損失，對全年影響不大，市場價格會保持穩中有升的趨勢，水泥行業盈利能力仍保持較高水準。

受疫情衝擊，多家水泥業者第1季業績黯淡。在目前已披露業績的公司中，華新水泥預計業績年減60%到70%；冀東水泥預告虧損人民幣2.7至2.9億元；天山股份預計由盈轉虧；塔牌集團淨利下滑23.9%。

太平洋證券認為，當前主要水泥企業估值在6-8倍，估值仍處低估區間，穩經濟及大流動性寬鬆背景下，整體估值或抬升，接下來隨著行業供需格局向好，水泥價格彈性十足，水泥類股有望迎接基本面+估值雙修復行情。