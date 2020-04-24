提振消費 上海提12條政策舉措

為提振消費信心，釋放消費需求，上海市23日提出12條政策舉措提振消費，舉辦「五五購物節」。其中，包括將創新發展夜間經濟，探索24小時營業區試點。

上海市官網公告，頒布「關於提振消費信心強力釋放消費需求的若干措施」（以下簡稱「若干措施」），亮點還在於提出五大消費、四個經濟等內容。「五大消費」，即新興消費、休閒消費、汽車消費、信息消費和家裝消費，既是消費的主要領域，也是消費升級的重要方向。

「四個經濟」即首發經濟、夜間經濟、品牌經濟和免退稅經濟，這是上海購物品牌和國際消費城市建設的亮點特色，也是推進消費市場提質升級、更好滿足多元化消費需求的重要抓手。

夜間經濟是國際消費城市的重要組成部分，去年上海在全大陸首創夜間區長，推出夜生活集聚區。此次的「若干措施」重點聚焦探索24小時營業區試點、加強夜間交通配套、增設夜間臨時停車場、簡化大型活動審批等措施。

此外，「五五購物節」將橫跨整個第2季，目標是最大限度激發市場主體和平台企業積極性，最大限度放大政策和資金的槓桿作用、乘數效應，最大限度促進消費回補和潛力釋放，著力打造最新最潮最划算的購物盛宴、消費狂歡。

消費是經濟增長的第一動力，上海高度重視穩定和擴大居民消費工作。2019年上海社會消費品零售總額達人民幣1.35兆元，連三年穩居大陸城市首位。在線經濟等新業態、新模式也在上海蓬勃發展，2019年電子商務交易額超過人民幣3.3兆元，增長14.7%。