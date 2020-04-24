快訊

羅志祥凌晨發文：對不起我錯了 默認周揚青指控

連三天單挑高雄市 陳時中到底想幹嘛？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

齊齊哈爾企業 加快復工復產

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

黑龍江省齊齊哈爾市是中國重要的裝備製造業基地。受疫情影響，今年1月和2月齊齊哈爾市規模以上工業首次出現負增長，工業總產值同比下降1.5%，工業增加值同比下降0.2%。

新華社報導，齊齊哈爾市開展一系列應對措施，中國一重集團有限公司、中車齊齊哈爾車輛有限公司等企業在做好防疫工作的同時，主動施策，推進復工復產，齊齊哈爾市一季度規模以上工業增速取得0.5%的增幅，實現由負轉正。

一季度以來，中國一重先後簽訂福建大東海熱連軋機組、浙江三澳核電廠一期工程反應堆壓力容器等一批製造合同。

今年一季度，中國一重累計完成19台石化反應器、35件軋機機架、2台電鏟、1台盾構機等製造任務，向市場輸出了一批大型裝備，企業營業收入同比增長52.47%，利潤總額同比增長103.37%。

中車齊齊哈爾車輛有限公司是中國鐵路貨車的主要生產基地。去年以來，齊車公司從海內外爭取到不少訂單。齊車公司一方面嚴格落實防疫措施，一方面不斷優化生產方案，持續改善作業環境，提高作業效率。自2月13日復工復產以來，齊車公司連續兌現用戶訂單。

為推動復工復產，齊齊哈爾市對全部規模以上工業企業派專人駐廠，全力推動企業復工復產。針對企業可能存在的困難，齊齊哈爾市推行政務服務網上辦理，充分利用復工復產企業應急訴求平台、緊急事項訴求服務熱線和「雲平台」，暢通反饋問題渠道。

齊齊哈爾市還與北京、江蘇等20多個省市實現了「點對點」銜接，開通客運專車、專列和服務保障車輛1078輛次，幫助5萬餘人順利返崗復工，實現了「出家門上車門，下車門進廠門」。

截至4月19日，齊齊哈爾市314戶規模以上工業企業，開復工企業達313戶，規上企業人員返崗率95.1%，產能利用率85%左右。

北京 福建 疫情

延伸閱讀

半導體5G火車頭 3月工業生產指數持續正成長

營收兩樣情...3月批發業創新高、餐飲業史上最慘跌幅

鴻海工業富聯：2月初迄今生產5千多萬個口罩

工信部：96款5G手機終端已獲得入網許可

相關新聞

中央主導 陸推網購節衝內需

新冠肺炎疫情放緩之際，大陸中央政府主導的擴大內需消費活動開出第一槍，將在五一小長假前後推出網路購物活動，預估將有上百家電商企業參加，不僅舉辦的規模更大，商品折扣及廠商讓利程度也高，要引爆五一小長假前後的補償性消費。

疫後振經濟 澳門推免費住一晚

澳門官員說，政府計畫在疫情穩定後，向訪問澳門的旅客提供一晚住宿優惠，吸引他們留在澳門消費。

拚消費！上海24小時營業區試點 增免稅店

為提振消費信心，釋放消費需求，上海市今（23）日提出12條政策舉措提振消費，舉辦「五五購物節」。其中，包括將創新發展夜間...

大陸新能源汽車 免徵購置稅延2年

大陸財政部、國家稅務總局、工信部等三部委近日聯合發佈公告，宣佈自2021年1月1日至2022年12月31日，對購置的新能源汽車免徵車輛購置稅。公告明確，免徵車輛購置稅的新能源汽車是指純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。

廣州南沙自貿區改革 帶動經濟高質量發展

廣州南沙自貿區表示，掛牌5年以來，當地實際利用外資金額由10.04億美元提高至18.63億美元，年均增長13.2%。

齊齊哈爾企業 加快復工復產

黑龍江省齊齊哈爾市是中國重要的裝備製造業基地。受疫情影響，今年1月和2月齊齊哈爾市規模以上工業首次出現負增長，工業總產值同比下降1.5%，工業增加值同比下降0.2%。

廈門台商建霖家居 將A股掛牌

廈門台商「建霖家居」23日通過大陸證監會IPO審批，完成「過會」即通過首發申請，將登板上海證券交易所，在A股掛牌。

抗擊疫情 浙企業轉型線上攬商

「面對新冠肺炎疫情，線下轉線上，是破局的途徑之一。現在很多國外消費者在家隔離，雲直播等模式在疫情中確實有更好表現」。中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區蕭山開發區產業園招商總監蔡美容說。

提振消費 上海提12條政策舉措

為提振消費信心，釋放消費需求，上海市23日提出12條政策舉措提振消費，舉辦「五五購物節」。其中，包括將創新發展夜間經濟，探索24小時營業區試點。

刺激消費 雙品網購節28日登場

為擴大內需消費。大陸商務部23日表示，第二屆「雙品網購節」將於4月28日至5月10日舉行，超過百家電商企業參與，以品牌消費、品質消費為主題，疫情期間，透過電商平台拉推升內需消費。

疫情效應 陸電信商獲利下滑

中國電信昨（23）日在港交所發布第1季財報後，三大電信商2020年第1季成績單出爐，三大電信商第1季度合計共賺約人民幣324.88億元（新台幣1,398.9億元），日賺約人民幣3.57億元（約新台幣15.4億元），年減0.13%。顯示疫情對電信業仍有小幅度的衝擊。

台商建霖家居將掛牌A股

廈門台商「建霖家居」昨（23）日通過大陸證監會IPO審批「過會」，亦即通過首發申請，將登板上海證券交易所，在A股掛牌。

熱門新聞

王健林消失了100天 從首富到負債1.8兆

陸官媒曝 金正恩回電敘利亞…暗示北韓一切如常

中行原油寶巨額虧損 上海、深圳分行遭投資人抗議

浙江斥資4,250億建超級磁浮 杭州至上海僅需半小時

大陸補充糧儲 擬向美購買逾3,000萬噸農產品

三星獲大陸同意 派200名員工赴西安二廠執行擴產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。