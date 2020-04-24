齊齊哈爾企業 加快復工復產

黑龍江省齊齊哈爾市是中國重要的裝備製造業基地。受疫情影響，今年1月和2月齊齊哈爾市規模以上工業首次出現負增長，工業總產值同比下降1.5%，工業增加值同比下降0.2%。

新華社報導，齊齊哈爾市開展一系列應對措施，中國一重集團有限公司、中車齊齊哈爾車輛有限公司等企業在做好防疫工作的同時，主動施策，推進復工復產，齊齊哈爾市一季度規模以上工業增速取得0.5%的增幅，實現由負轉正。

一季度以來，中國一重先後簽訂福建大東海熱連軋機組、浙江三澳核電廠一期工程反應堆壓力容器等一批製造合同。

今年一季度，中國一重累計完成19台石化反應器、35件軋機機架、2台電鏟、1台盾構機等製造任務，向市場輸出了一批大型裝備，企業營業收入同比增長52.47%，利潤總額同比增長103.37%。

中車齊齊哈爾車輛有限公司是中國鐵路貨車的主要生產基地。去年以來，齊車公司從海內外爭取到不少訂單。齊車公司一方面嚴格落實防疫措施，一方面不斷優化生產方案，持續改善作業環境，提高作業效率。自2月13日復工復產以來，齊車公司連續兌現用戶訂單。

為推動復工復產，齊齊哈爾市對全部規模以上工業企業派專人駐廠，全力推動企業復工復產。針對企業可能存在的困難，齊齊哈爾市推行政務服務網上辦理，充分利用復工復產企業應急訴求平台、緊急事項訴求服務熱線和「雲平台」，暢通反饋問題渠道。

齊齊哈爾市還與北京、江蘇等20多個省市實現了「點對點」銜接，開通客運專車、專列和服務保障車輛1078輛次，幫助5萬餘人順利返崗復工，實現了「出家門上車門，下車門進廠門」。

截至4月19日，齊齊哈爾市314戶規模以上工業企業，開復工企業達313戶，規上企業人員返崗率95.1%，產能利用率85%左右。