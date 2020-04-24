廣州南沙自貿區改革 帶動經濟高質量發展

廣州南沙自貿區表示，掛牌5年以來，當地實際利用外資金額由10.04億美元提高至18.63億美元，年均增長13.2%。

新華社報導，廣州南沙自貿區是中國高水平對外開放重要平台。自2015年4月掛牌成立以來，在投資貿易便利化、金融開放創新等多方面有諸多創舉。南沙自貿區管委會副主任潘玉璋介紹說，在開辦企業方面，企業實現最快十分鐘辦理營業執照；在保護知識產權方面，成立駐口岸知識產權糾紛調解處理中心，快速調解企業知識產權糾紛；在金融開放創新方面，率先推出美元結算的跨境船舶租賃資產交易等。

一系列改革舉措帶動自貿區經濟高質量發展。成立5年來，南沙註冊企業由8400戶增加到12.4萬戶，年均增長71.4%；累計引進172個世界500強企業投資項目。