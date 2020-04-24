大陸新能源汽車 免徵購置稅延2年

新冠肺炎疫情放緩之際，大陸中央政府主導的擴大內需消費活動開出第一槍，將在五一小長假前後推出網路購物活動，預估將有上百家電商企業參加，不僅舉辦的規模更大，商品折扣及廠商讓利程度也高，要引爆五一小長假前後的補償性消費。

2020-04-23 23:38