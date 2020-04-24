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大陸新能源汽車 免徵購置稅延2年

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸財政部、國家稅務總局、工信部等三部委近日聯合發佈公告，宣佈自2021年1月1日至2022年12月31日，對購置的新能源汽車免徵車輛購置稅。公告明確，免徵車輛購置稅的新能源汽車是指純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。

公告指出，免徵車輛購置稅的新能源汽車，通過工信部、國家稅務總局發佈的《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》實施管理。新能源汽車生產企業或進口新能源汽車經銷商應當保證車輛電子信息與車輛產品相一致，對因提供虛假信息或資料造成車輛購置稅稅款流失的，依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》及其實施細則予以處理。

2019年，中國宣佈降低新能源汽車補貼標準，新能源汽車相關優惠政策也原定於2020年12月31日結束。大陸媒體報導稱，受多重因素影響，中國汽車銷量連續兩年走低，新冠肺炎疫情更是加劇了汽車消費的下滑壓力。

業界認為，此次中國決定將相關優惠政策延長2年，對於拉動汽車市場消費、提升產業規模具有重要意義。 中國正推動新能源汽車產業高質量發展。包括加快充電設施建設、優化公共充電樁佈局、在更多使用環節給予優惠措施、建立新能源汽車市場化發展的長效機制等舉措。

新冠肺炎 疫情 電動汽車

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