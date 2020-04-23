三星獲大陸同意 派200名員工赴西安二廠執行擴產

新冠肺炎疫情仍蔓延，大陸先前也宣布實施入境限制，以防止境外病例移入，不過為了確保擴產計畫順利進行，南韓科技巨擘三星電子已取得大陸政府同意，將派遣 200名員工赴西安廠加速擴產。

路透報導，三星電子22日證實，大陸政府已允許三星派遣 200名工程師前往西安二廠，執行原定的NAND記憶體晶片擴產計畫，由中國國航負責執行包機任務。

在此之前，大陸官員 21 日透露，中方正與部分國家商討放寬限制，為商務和技術人員往來建立快捷通道，以確保全球供應鏈的穩定。

韓聯社報導，自3月28日凌晨零起，大陸已禁止所有外國人入境，三星在南韓外交部協助下，與大陸政府進行磋商，盼能讓西安二廠如期擴產。

報導指出，若獲得大陸同意，將是自大陸封鎖國境以來，首次有南韓企業派遣大量員工前往大陸。

三星表示，員工抵達西安後，將遵循當地政府的防疫政策，但未說明細節；南韓外交部指出，三星西安二廠所在的陝西省，要求所有海外入境人士必須強制隔離 14 天。

南韓駐西安總領事館官員向路透表示，三星員工將不受陝西省 14 天隔離規定的約束，他們將在抵達機場時接受病毒檢測，然後統一載往大陸安排的指定旅館。

報導指出，西安工廠是三星電子唯一的海外記憶晶片生產基地，主要量產3D垂直設計快閃記憶體V-NAND，並在疫情下如期啟動生產線。

今年3月初，三星西安二廠如期投產，產量可達每月13萬片。

自 2017 年以來，三星已向西安二廠投資70億美元，並在 2019 年底表示，將額外投資 80 億美元進行第二階段的擴張。

依據市調機構 Strategy Analytics 4 月 9 日發布數據，2019 年，全球智慧手機記憶體市場規模達393億美元，其中，三星以47%營收市占率位居龍頭，其次是 SK海力士（SK Hynix）和美光（Micron），三家業者合計市占率高達 84%。