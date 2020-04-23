智慧預警！昆山友達光電築牢安全生產「防火牆」

昆山友達光電公司「應急回應中心」的CCTV監控系統，通過人工智慧影像分析技術，捕捉到一名員工走路看手機的違規行為畫面並予警示。很快，這名員工受到了安全員的當面提醒和教育。充分利用智慧化、資訊化手段對各類風險進行即時管控，是友達光電應急回應中心的特色。

位於友達光電廠區中心區域的應急回應中心面積達750平方公尺，不僅配備應變器材配置圖、應急裝備、應急人員集結區等硬體設施設備，更設有先進的智慧化監測預警示統。

昆山市政府新聞辦官方微博「昆山發布」23日報導，友達光電坐落於昆山開發區光電產業園，主要從事第六代低溫多晶矽技術（LTPS）液晶面板生產。自落戶以來，友達始終將安全生產擺在首位，成立了安全生產委員會，設立了安全生產專職理部門，編製了121份生產安全操作規程。

報導引述友達光電安全總監游正男說，「應急回應中心如同企業安全管控的「智慧大腦」，使企業的安全生產管理更加規範化、系統化、智慧化，在同行業內屈指可數。」

友達光電還建立了一支近200人的應急救援隊伍，持續完善應急預案(包含火災、化災、毒氣洩漏等)，更配備救災應急車輛，可在第一時間回應災害處理。每個月公司還會組織應急培訓，確保廠區範圍內的每一名人員都具備相應的應急管理素養和技能。

友達光電(昆山)公司總經理朱永銓表示，雖然具備較高的安全管理水平，但友達光電將時刻繃緊安全生產這根「弦」，嚴格落實安全生產主體責任，持續提高員工安全意識，持續提升安全生產風險防控能力，努力朝著安全生產一級標準化企業的創建目標邁進。