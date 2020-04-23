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傳陸媒央視CNTV要登台 陸委會：涉及違反兩岸條例
中國大陸OTT（影音串流平台）禁止來台落地，不過愛奇藝與騰訊仍搶占台灣市場，包含以贈送免費訊號、打廣告方式進行宣傳，現傳陸媒央視也將登台。陸委會發言人邱垂正表示，目前台灣未開放陸資來台投資影視傳媒產業，大陸OTT TV業者未經主管機關許可，變相在台從事相關播出影視節目、招收會員與刊登廣告等業務行為，均已涉及違反兩岸條例。
愛奇異在2016年申請來台設立公司遭駁回，之後以架設愛奇藝台灣站營運，騰訊WeTV在去年五月上架，也在近來搶攻市場，在台北市街頭刊登廣告宣傳，近來傳出，大陸官媒央視想循同一模式登台，以旗下的CNTV（中國網路電視台）登台。
邱垂正表示，行政院已召集相關部會會議延伸，針對前述在台違反的行為，陸委會已與相關機關積極蒐集相關事證，並研議修法以利後續進行認定。
邱垂正指出，台灣是自由民主法治社會，政府依法行政，會取締非法，保障合法，不會坐視不管，也會採取必要法律行動。
對於業界傳聞大陸其他OTT TV業者從事相關行業，邱垂正說，陸委會也有掌握，會與相關部會密切關注相關情形。政府提醒消費者，未開放陸資來台投資影音產業，在網路進行影音消費，相關權益恐會受損害，建議消費者審慎考量選擇，以保護自身相關權益。
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