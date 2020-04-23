陸委會：陸資OTT變相來台已違法

大陸OTT（影音串流平台）目前禁止來台，但在愛奇藝、騰訊先後來台落地後，外傳央視也將循此模式登台。陸委會發言人邱垂正今（23）日對此表示，陸資變相在台從事播出影視節目、招收會員、刊登廣告等業務行為，均已涉及違反兩岸條例。

邱垂正表示，政府目前並未開放陸資來台投資影視傳媒產業，大陸OTT業者未經我主管機關許可，變相在台從事播出影視節目、招收會員、刊登廣告等業務行為，均已涉及違反兩岸條例，行政院已經邀集相關部會研商，針對這些在台違法的行為，相關機關已蒐集違法事證，並研議修法以利後續進行認定。

對於業界傳聞大陸其它OTT業者也將登台，邱垂正說，陸委會已有所掌握，並提醒消費者政府目前並未開放陸資來台投資影視音產業，在網路進行影音消費的權益恐受損害。