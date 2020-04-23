快訊

韓國瑜喊官兵不疫調將罰 陳時中：無法定義務接受調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

突破疫情IPO「一過一」 廈門台商建霖家居將A股掛牌

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
廈門台商「建霖家居」通過大陸證監會IPO審批，將登板上海證券交易所，在A股掛牌。取自新財智網
廈門台商「建霖家居」通過大陸證監會IPO審批，將登板上海證券交易所，在A股掛牌。取自新財智網

廈門台商「建霖家居」今（23）日通過大陸證監會IPO審批，完成「過會」即通過首發申請，將登板上海證券交易所，在A股掛牌。

據公司簡介，廈門建霖工業為台灣仕霖集團旗下的獨立公司。建霖集團創立於1978年，目前總部坐落於廈門，集團總人數逾6,000人，其中母公司建霖家居資本額近20億元。

難能可貴的是，這波IPO申請上會，建霖家居是單槍匹馬，「一過一」闖過發審會。

專家指出，今年擬IPO企業難免受到新冠肺炎疫情影響，尤其是國際疫情嚴重，特別對海外市場占比高的企業來說，挑戰格外嚴峻。

建霖家居有超六成市場在美國，在疫情下選擇上市，而且順利過會，實屬不易。

建霖家居主業專注廚衛、淨水兩大領域。廚衛產品包括淋浴系列、龍頭系列、進排水系列和廚衛附屬配件，淨水產品包括淨水器和淨水配件，其他產品包括空氣處理產品、護理產品、家電配件和管道安裝等家居產品以及汽車配件等非家居產品。

登陸上交所，建霖家居擬公開發行股份4500萬股，公司股東不公開發售股份，公開發行的新股不低於本次發行後總股本的10%。

疫情 廈門 IPO

延伸閱讀

世基生醫 拚下半年IPO

雷軍旗下 金山雲擬赴美IPO

用戶言論踩紅線 廈門青瓷收回地下城物語代理權

台股抗跌 退休基金青睞

相關新聞

刺激內需消費 大陸「雙品網購節」28日登場

為擴大內需消費。大陸商務部今（23）日表示，第二屆「雙品網購節」將於4月28日至5月10日舉行，超過百家電商企業參與，以...

突破疫情IPO「一過一」 廈門台商建霖家居將A股掛牌

廈門台商「建霖家居」今（23）日通過大陸證監會IPO審批，完成「過會」即通過首發申請，將登板上海證券交易所，在A股掛牌。

疫情衝擊 蘋果日報創辦人黎智英發文告急

新冠肺炎疫情橫掃經濟，也重創媒體業，阿里巴巴旗下的香港南華早報為削減開支，管理層將減薪、所有員工「凍薪」，而月薪逾2萬港元員工要放3周無薪假，個別部門也會裁員；蘋果日報創辦人黎智英則發出「蘋果告急」文致讀者，由於廣告打壓及疫情導致訂閱人數下降，希望讀者支持訂閱，讓蘋果撐下去。

習近平：國有企業是復工復產的主力軍

大陸國家主席習近平昨（22）日前往陝西汽車控股集團有限公司考察調研，了解產品研發、生產、銷售和復工復產情況。並強調，國有...

首例！小米集團發行6億美債 利率3.375% 超額認購8.5倍

小米集團今（23）日發行十年期總金額為6億美元的美元債券，票面利率3.375%，為大陸電信科技產業中首發十年債券的最低票...

疫情衝擊 大陸鋼鐵首季6指標3下滑

大陸工業和信息化部今（23）發布第1季鋼鐵行業概況，受新冠肺炎疫情影響，鋼鐵行業受較大衝擊，呈現生產增速下降、鋼材價格下...

王健林消失了100天 從首富到負債1.8兆

「什麼清華北大，都不如膽子大。」「我自己掙的錢，想怎麼花就怎麼花！」大陸前首富、萬達集團董事長王健林因為旗下AMC院線租...

中行原油寶巨額虧損 上海、深圳分行遭投資人抗議

中國銀行受金融產品「原油寶」事件影響，今（23）早股價逆市跌，下跌2.2%。包括上海、廣州及深圳等多個城市的中國銀行分行...

中國進出口銀行設企業專項紓困資金 規模逾2,100億

為緩解疫情衝擊，中國進出口銀行日前設立首期規模人民幣500億元（約新台幣2,131億元）企業專項紓困資金。這些資金將集中...

大陸國有企業 3月經濟指標回升

大陸財政部22日公布，2020年1-3月大陸全國國有及國有控股企業主要效益指標同比下降明顯，但3月當月主要經濟指標顯著回升，經濟運行呈現恢復性增長。

開放活水 浦東金橋綜合保稅區掛牌

位於上海浦東的金橋綜合保稅區21日正式掛牌，實現了從出口加工區向綜合保稅區轉型升級的重大跨越，為「而立之年」的浦東樹立發展新載體，也為上海引來「開放活水」。

陸人才吸引力10大 顛覆式變化

中國大陸招聘平台BOSS直聘21日發布的「2020一季度人才吸引力報告」顯示，截至3月底，百人以下小微企業人才需求占比已回升至51.5%，同比降幅收窄至兩個百分點以內。人才吸引力指數最高的10個職位發生「顛覆式變化」，藍領職位占據一半，長期霸榜的互聯網前沿技術類職位無一上榜。

熱門新聞

陸官媒曝 金正恩回電敘利亞…暗示北韓一切如常

王健林消失了100天 從首富到負債1.8兆

中國銀行原油寶有重大缺陷？投資人慘賠欲集體訴訟

石油黑天鵝不斷 大陸「三桶油」要過緊日子

出征遊戲平台大陸網友猶豫了 黃之鋒開Steam帳號幫檢舉台獨

密蘇里州告中國 陸怒批：十分荒唐且無事實與法律依據

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。