突破疫情IPO「一過一」 廈門台商建霖家居將A股掛牌

廈門台商「建霖家居」今（23）日通過大陸證監會IPO審批，完成「過會」即通過首發申請，將登板上海證券交易所，在A股掛牌。

據公司簡介，廈門建霖工業為台灣仕霖集團旗下的獨立公司。建霖集團創立於1978年，目前總部坐落於廈門，集團總人數逾6,000人，其中母公司建霖家居資本額近20億元。

難能可貴的是，這波IPO申請上會，建霖家居是單槍匹馬，「一過一」闖過發審會。

專家指出，今年擬IPO企業難免受到新冠肺炎疫情影響，尤其是國際疫情嚴重，特別對海外市場占比高的企業來說，挑戰格外嚴峻。

建霖家居有超六成市場在美國，在疫情下選擇上市，而且順利過會，實屬不易。

建霖家居主業專注廚衛、淨水兩大領域。廚衛產品包括淋浴系列、龍頭系列、進排水系列和廚衛附屬配件，淨水產品包括淨水器和淨水配件，其他產品包括空氣處理產品、護理產品、家電配件和管道安裝等家居產品以及汽車配件等非家居產品。

登陸上交所，建霖家居擬公開發行股份4500萬股，公司股東不公開發售股份，公開發行的新股不低於本次發行後總股本的10%。