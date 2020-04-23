疫情衝擊 蘋果日報創辦人黎智英發文告急
新冠肺炎疫情橫掃經濟，也重創媒體業，阿里巴巴旗下的香港南華早報為削減開支，管理層將減薪、所有員工「凍薪」，而月薪逾2萬港元員工要放3周無薪假，個別部門也會裁員；蘋果日報創辦人黎智英則發出「蘋果告急」文致讀者，由於廣告打壓及疫情導致訂閱人數下降，希望讀者支持訂閱，讓蘋果撐下去。
香港電台報導，根據南華早報內部電子郵件，南華早報包括總編輯、營運總監等在內的27名高層員工即時減薪，而除了將會升職的員工，所有人需要凍薪，一些部門則需裁員，受影響員工約300人。
南華早報創立於1903年，據指是香港銷量最高的英文收費報紙，主要對手為香港免費英文報章英文虎報、亞洲華爾街日報以及香港自由新聞。2015年12月，被阿里巴巴集團20.606億港元收購。
另據香港蘋果日報官網，黎智英在一篇致讀者文中表示，「以前面對廣告封殺，廣告都已經減少很多，現在完全差不多沒有了。訂閱人數亦比以前少很多，從80萬跌到現在不足60萬，導致我們經營非常困難！」
他表示：「現在我本人已經墊支了5億5000萬（港幣）來支撐著，希望你們能夠了解我們的辛苦和困難，多多幫忙，支持我們訂閱，好讓我們能夠繼續撐下去。」
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