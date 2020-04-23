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習近平：國有企業是復工復產的主力軍
大陸國家主席習近平昨（22）日前往陝西汽車控股集團有限公司考察調研，了解產品研發、生產、銷售和復工復產情況。並強調，國有企業是復工復產的生力軍、主力軍。
大陸央廣網今報導指出，習近平表示，製造業是大陸經濟的命脈所繫，國有企業是生力軍、主力軍，在復工復產方面要起到這個作用。剛才他看了一些產品，也看生產線，非但沒有受到疫情的影響，而且創造汽車生產的歷史最高水平，這是必須鼓勵的。
習近平對企業勉勵說，希望再接再厲，把握機遇，化危為機。特別是去創立發展新的模式、新的業態、新的技術、新的產品。
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