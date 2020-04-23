首例！小米集團發行6億美債 利率3.375% 超額認購8.5倍

小米集團今（23）日發行十年期總金額為6億美元的美元債券，票面利率3.375%，為大陸電信科技產業中首發十年債券的最低票面利率。本次交易是小米集團首次境外債券公開發行。小米早盤股價升1.4%。

智通財經網報導，在全球經濟波動和油價暴跌，導致隔夜市場情緒疲軟的環境下，小米的境外債券仍受到全球債券投資人追捧。該批債券獲超額認購8.5倍，涉資約51億美元。

此次債券的成功發行拓展小米境外融資渠道，也反映國際債券資本市場對小米的公司經營情況認可。當前，小米的現金總儲備約為人民幣660億元，經營性現金流達到人民幣238億元。

分析認為，此次債券的成功發行進一步優化小米集團財務靈活度，強化小米集團資本市場的品牌形象，為小米快速穩健的發展提供長期的資金支持。目前經營性現金流較為充沛，通過美元債的方式進行融資，也顯示小米的積極、多元豐富的融資能力以及資本市場對小米的持續信心。