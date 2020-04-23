疫情衝擊 大陸鋼鐵首季6指標3下滑

大陸工業和信息化部今（23）發布第1季鋼鐵行業概況，受新冠肺炎疫情影響，鋼鐵行業受較大衝擊，呈現生產增速下降、鋼材價格下跌、出口下降進口增長等特點。

中國證券網報導，大陸工信部表示，第1季鋼鐵行業有以下六大特點：一是生產增速下降。第1季，黑色金屬冶煉和壓延加工業增加值年增0.5%，較去年同期增幅減少7.4個百分點。全國生鐵、粗鋼分別為1.99億噸、2.34億噸，分別年增2.4%、1.2%，增幅分別年減6.9、8.7個百分點。

二是鋼材價格明顯下跌。第1季，大陸鋼材價格指數平均為102.29點，年降5.0%；其中：長材價格指數平均為107.2點，年降5.6%，板材價格指數平均為99.3點，年降4.5%。

三是經濟效益大幅下滑。中國鋼鐵工業協會統計，第1季重點大中型鋼鐵企業營收人民幣9,500.92億元，年降5.31%；利潤總額183.22億元，年降50.84%。

四是出口下降進口增長。大陸海關總署統計，第1季累計出口鋼材1,428.6萬噸，年降16.0%。累計進口鋼材317.8萬噸，年增9.7%。

五是鐵礦石價格高位震盪。第1季中國鐵礦石價格指數(CIOPI)平均值為327.2點，年升35點，升幅為12.0%，較去年12月下降3.7點，降幅為1.1%。

六是固定資產投資小幅下降。第1季黑色金屬冶煉和壓延加工業固定資產投資額累計下降1.2%，而去年同期是增長30.6%。