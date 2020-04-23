王健林消失了100天 從首富到負債1.8兆

「什麼清華北大，都不如膽子大。」「我自己掙的錢，想怎麼花就怎麼花！」大陸前首富、萬達集團董事長王健林因為旗下AMC院線租金付不出來，傳將破產，才曝光王健林「消失」了100天，已從首富變「負」翁，債務缺口達4000億〈約新台幣1.8兆〉。

66歲的王健林上一次公開露面是1月13日的萬達年會，艾問傳媒報導，那一天，王健林的講話沒有被公開，是多年的第一次。在此之後，王健林沒有再出現，到現在整整「消失」了100天，但因為AMC因付不出租金傳倒閉，而萬達「連一億都拿不出來」，這才讓曾說過「掙一個億只是小目標」的王健林，再被聚焦。

2012年以26億美元收購美國最大連鎖影院AMC，王健林放出豪言「萬達要成為不僅在中國、更是全球的大公司，真正的國際影院。」但AMC如今市值僅剩3億美元，被傳破產，而萬達電影2020春節前發佈業績預告，預測2019年將出現淨虧損達人民幣33億元至45億元，為上市五年來首次虧損。

萬達最核心的商管業務「萬達廣場」也不復當年勇，全大陸132個萬達廣場，2019年僅有上海五角場萬達廣場銷售額超過人民幣50億元，另外銷售額超人民幣20億元的僅有6家。而相較同行競爭，北京SKP、北京國貿商城的年銷售額均超過人民幣150億元。

在北京、上海等城市，萬達廣場已被大悅城、萬象城、龍湖天街搶佔風頭。而在二線城市，新城控股、寶龍、蘇寧、保利、正榮等企業也在分食市場。

2020年初胡潤百富榜上，王健林不但連失首富位置，且44%的資產縮水。

在最意氣風發的2017年，王健林在公司年會上毫不掩飾的高調講到「萬達玩的是空手道，一分錢不出就能掙錢。」他忘了千億身價多數都是向銀行借來的。

一切的轉捩點也在2017年轉了彎，因在海外迅速擴張投資，萬達、海航、復星等企業被點名巨額換匯去西方瘋狂收購垃圾資產: 足球隊，體育俱樂部，油畫，影視公司，不動產。

萬達的境外投資因此受到嚴格管控，最後因引起金融不穩定而被斷貸。現金流斷了，王健林也跌落首富，開始賣地還債。