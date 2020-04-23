中行原油寶巨額虧損 上海、深圳分行遭投資人抗議

中國銀行受金融產品「原油寶」事件影響，今（23）早股價逆市跌，下跌2.2%。包括上海、廣州及深圳等多個城市的中國銀行分行，有大批投資者維權抗議，要求追回本金。

信報財經報導，投資者因紐約期油驚現負價格而中伏，中行一檔與紐約期油掛鈎的金融產品「原油寶」，被指存在規則缺陷，不少早前「撈底」博油價反彈的投資者不單血本無歸，更隨時欠下巨債。

美國原油期貨交易日前破天荒跌到負值後，大陸投資戶為重災區。因中國銀行發行的投資產品與此掛勾，且來不及平倉致使損失慘重，中國銀行一日連發出兩次公告解釋。

美東時間20日，紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價史無前例跌到每桶負37.63美元；這一天是此合約最後一個交易日，而中國銀行原油寶4月20日展期，正巧碰到了歷史上最低結算價。

這場交易中，投資圈發現，其他原油相關投資機構都提前調倉換月，「全世界都跑了，就中國銀行沒跑」，在沒有對手方交易的情況下，中國銀行的原油寶將參考上述每桶負37.63美元的CME官方結算價進行結算或移倉。

澎湃新聞報導，繼中國銀行、建設銀行之後，交通銀行也暫停紙原油新開倉交易。交通銀行今（23）官網發布，鑒於當前原油市場價格風險和流動性風險等因素，自公告起，暫停記帳式原油產品的新開盤交易，現有持倉客戶的平盤交易不受影響。

之前，中國銀行、建設銀行已暫停「紙原油」產品的新開倉交易。4月21日凌晨，WTI 5月原油期貨一路跌為負值，CME官方結算價報收一桶虧損37.63美元。「黑天鵝」事件發生，也導致尚未及時完成移倉的中國銀行原油寶產品穿倉。廣大投資者不但本金賠光，還將倒貼銀行一倍多資金。