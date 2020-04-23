中國進出口銀行設企業專項紓困資金 規模逾2,100億

為緩解疫情衝擊，中國進出口銀行日前設立首期規模人民幣500億元（約新台幣2,131億元）企業專項紓困資金。這些資金將集中支持受疫情影響的外貿產業、製造業及相關配套產業協同復工達產。

央視新聞今（23）指出，中國進出口銀行這筆專項紓困資金，按照「行業集中、區域集中」的原則，確定紓困支持重點。在行業上看，聚焦支持受經濟下行和疫情影響而受困的外貿產業、製造業及相關配套產業。

在區域上看，集中支持相關產業聚集區域，特別是外貿產業大省、製造業大省等與進出口銀行主業密切相關的區域，以及受疫情影響嚴重的重點區域。

在專項資金管理方面，進出口銀行將建立紓困企業名單庫，結合企業特點及融資需求，有針對性地創新專屬金融產品和特色金融服務模式，並建立差異化定價機制，向紓困企業提供不同期限的政策性融資。