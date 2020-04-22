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大陸查獲偽劣口罩逾4800萬個

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共已查獲偽劣口罩四千八百萬個。（中新社資料照片）
中共已查獲偽劣口罩四千八百萬個。（中新社資料照片）

大陸公安部22日表示，新冠肺炎疫情爆發以來，大陸公安機關針對口罩、護目鏡、防護服、防護手套、衛生消毒用品，以及列入新冠肺炎診療方案的解熱鎮痛類、抗病毒類藥品等，嚴厲打擊製售假冒偽劣商品罪行。

據新華社，截至4月15日，大陸公安已偵辦製售假劣口罩、醫用酒精等防護物資案件1153宗，拘捕2587名疑犯，搗毁黑工場或貨倉885個，查扣偽劣口罩逾4800萬個及一批醫用酒精、消毒液等物資，價值近3億元人民幣。

另外，大陸公安部食品藥品犯罪偵查局成立以來，截至去年底共破獲食品藥品和環境犯罪、知識產權犯罪案件3.9萬宗，拘捕疑犯6.5萬名，涉案價值352億元人民幣。

公安 新冠肺炎 口罩

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