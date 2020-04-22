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大陸把白海豚拿來作藥　文章曝光後迅速被刪

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中華白海豚十分漂亮，被譽為「美人魚」、「海上大熊貓」，是大陸國家一級保護動物，曾在1997年香港回歸時被選為官方吉祥物。（每日頭條）
中華白海豚十分漂亮，被譽為「美人魚」、「海上大熊貓」，是大陸國家一級保護動物，曾在1997年香港回歸時被選為官方吉祥物。（每日頭條）

大陸國務院直屬事業單位「國家自然科學基金委員會」近日發布文件，把大陸國家一級保護動物白海豚列為藥用動物，開展藥用研究。事件曝光後引起廣泛關注，大陸有關方面迅速刪除相關內容。

昨日（21日）上午，國家自然科學基金委員會官網仍能顯示該份「國家自然科學基金區域創新發展聯合基金2020年度項目指南（第二批）」文件，在第37頁第二段寫到：「針對白海豚、中華鱟等北部灣特色藥用海洋動物資源，開展其繁育、增養殖及抗逆性狀分子機制研究，為保護和可持續利用北部灣特色珍稀藥用海洋動物資源提供技術支撐。進一步開展北部灣特色藥用海洋動物功效成分的分子機制研究，為高效、安全、可持續的高值化開發北部灣特色藥用海洋動物資源提供技術支撐。」

封面新聞致電大陸國家自然科學基金委員會，該委員會項目處工作人員稱「會記下問題，報告領導」。後來再撥打電話，已無人接聽。該基金會官網的文件中，涉及白海豚的相關內容已被刪除。

中華白海豚主要分布西太平洋、印度洋，常見於東海，屬大陸國家一級保護動物，有「水上大熊貓」之稱。目前野外種群可能不到兩萬頭，中國約有4000多頭，被國際自然保護聯盟評為「易危」物種。

海豚 國務院

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