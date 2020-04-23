市場復甦 天福集團趕製春茶

正值春茶採摘季，大陸知名台資茶企天福集團的280畝茶園裡，工人們正忙著採摘，趕製新一年的春茶。該茶園負責人蔡武傑表示，茶園海拔較低，自3月12日開始採摘，預計春茶產量可達到14000斤左右，茶青質量相對往年較好。

中新社報導，天福集團是世界茶王、知名台商李瑞河1993年回到祖地，在福建省漳州市漳浦縣創辦的茶業集團，從2008年起連續12年在大陸納稅額年均超過3億元（人民幣，下同），名列大陸茶企前茅。新冠肺炎疫情下，這家集茶業生產、加工、銷售、科研、文化、教育、旅遊、醫療為一體的大陸知名台企，同樣面臨著一場考驗。 福建省漳州市漳浦縣天福集團茶園內，製茶師傅手工搖青，趕製春茶。 中新社

「面對疫情，80多歲高齡的他總是給我們信心和鼓勵。」提及李瑞河積極參與戰「疫」和復工復產，天福集團總管理二處副總經理林逢元說，「我們持續開展研判，研究應對疫情的經營管理，也是希望將疫情的影響降到最低」。

疫情衝擊下，客流下降，又逢節後茶葉消費淡季，天福茗茶1200多家門店暫停營業，業績下滑，停業期間的店租、人工等成本也讓企業承壓加重。

「沒料到剛剛逐漸走出本地疫情的陰霾，全球新冠肺炎疫情又開始蔓延，目前對企業的影響主要在培訓和旅遊方面。」林逢元透露，復工前，一個月要給未復工員工支付基本工資累計達6000多萬元，企業壓力有多大可想而知。

林逢元說，市場逐漸復甦，天福集團在保障茶葉出口的同時，靈活調整生產經營計畫。一方面，在內部管理上，天福集團挖潛增效，減少內耗，控制、降低生產成本。另一方面，在銷售模式上，天福集團發揮直營門店店長積極性，創新經營思路，拓展新領域機會。

這家台企還曾先後捐款捐物支持疫情防控。年逾八旬的李瑞河天天關注著疫情的變化，今年春節剛過就進駐茶廠，指導研發、投產白茶養生調味茶—天福貴人茶。首批白茶養生調味茶12000盒，早在今年2月底捐贈給武漢、漳州、台灣等地的抗疫一線醫護人員。