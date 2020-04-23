普惠型小微企業貸款 首季增近26%

為幫扶因疫情受困的中小企業度過難關，中國銀行業正加緊提供流動性支持。中國銀保監會副主席黃洪22日在北京透露，一季度末普惠型小微企業貸款同比增長25.93%，五家大型銀行新發放普惠型小微企業貸款利率4.3%，在2019年基礎上進一步下降0.3個百分點。

中新社報導，黃洪在當天記者會說，加大小微企業信貸支持的同時，銀行業亦著力增加信用貸款。一季度對企業、商戶和個人經營者發放的信用貸款增2.5兆元（人民幣，下同），增量接近去年同期的2倍。

銀行業還優化續貸安排，擴大續貸規模，緩解企業資金周轉壓力，一季度共辦理續貸5768億元，其中近九成資金投向中小微企業和個體工商戶。對企業貸款實施延期還本付息政策，目前已對約8800多億元貸款本息實施延期還款，同時靈活安排個人住房按揭貸款、消費貸款還款計畫，有效減輕企業和居民還款壓力。

同時，銀行業大力發展供應鏈金融，主動對接產業鏈核心企業，並通過應收帳款、訂單、倉單質押方式，為產業鏈上下游企業提供融資支持，保障產業鏈資金暢通。一季度末，銀行業對21.8萬戶產業鏈核心企業提供日常資金周轉支持，餘額21.4兆元。

在加大對實體經濟資金支持方面，黃洪表示，一季度人民幣貸款增加7.1兆元，同比多增1.3兆元，重點投向製造業、批發零售業、基礎設施行業，相關貸款分別增加1.1兆元、0.9兆元、1.5兆元，有效支持高技術製造業發展、傳統產業改造升級、居民和公共消費以及基礎設施投資。

大力支持債券、股權等直接融資，為企業提供綜合性融資服務。一季度銀行保險機構新增債券投資2兆元，其中新增公司信用類債券投資3600多億元。保險資金新增股權投資1263億元。

此外，保險業積極擴大理賠範圍、提升理賠速度和效率，一季度保險賠付支出3019億元，健康險業務同比增長21.5%。信用保證保險賠付支出161億元，同比增長50%。