台資入贛 達147億美元

中國大陸招聘平台BOSS直聘21日發布的「2020一季度人才吸引力報告」顯示，截至3月底，百人以下小微企業人才需求占比已回升至51.5%，同比降幅收窄至兩個百分點以內。人才吸引力指數最高的10個職位發生「顛覆式變化」，藍領職位占據一半，長期霸榜的互聯網前沿技術類職位無一上榜。

2020-04-23 04:34