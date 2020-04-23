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台資入贛 達147億美元
江西全省對台工作會議22日舉行，會議透露，台資入贛呈現穩中有進態勢。截至去年底，江西累計引進台資項目3617個，實際進資147.08億美元。
中新社報導，江西是中國大陸距離台灣最近的內陸省分。近年來，隨著贛台兩地經貿文化合作交流的持續深化，兩地民眾之間交往日益頻繁。去年江西聚焦高質量發展，在深化贛台經貿合作，推動兩地融合發展上下功夫。
江西省台辦主任鄧保生在當天會上表示，2019年江西重點加強贛台在電子信息、智能製造、中醫藥、新能源、新材料等領域合作，推動江西各地赴台灣以及蘇、粵、閩、滬、浙等大陸沿海地區開展對台招商，推介江西、對接項目，台資入贛呈現穩中有進態勢。
台灣豐穎生物醫藥集團總部落戶江西省樟樹市；江西吉安市安福縣台企日增科技公司年內增資7430萬美元；江西九江亞東水泥公司將生產線擴展到5條，全年納稅突破10億元人民幣。
據江西省台辦統計，去年江西新增台資項目103個（新註册65個、增資38個），實際進資7.59億美元。截至2019年底，江西全省累計引進台資項目3617個，實際進資147.08億美元，位居大陸中部省分前列。
鄧保生稱，今年將圍繞江西省重大產業布局，持續加大贛台經濟合作力度。疫情有效控制後，指導各地組織相關團組赴島內、沿海開展對台招商。
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