跨境電商保稅出口 福州啟動

一批服裝、工藝品、電子產品等具有福建產業特色的商品，21日以「1210保稅出口」模式從位於福建省福州馬尾區的福州出口加工區申報通關。它們將通過空運，發往美國、德國等境外消費者手中。

中新社報導，大陸福州海關人士表示，這批商品的順利通關，標誌著中國（福州）跨境電子商務綜合試驗區「1210保稅出口」模式正式啟動，也標誌著福建開闢了一條「福建製造」銷往全球的新通道。

大陸海關監管方式代碼「1210」，全稱「保稅跨境貿易電子商務」。福州海關所屬馬尾海關相關負責人說，「1210保稅出口」模式是大陸國內企業根據海外市場預期，將商品提前備貨進入保稅倉庫，再在電商平台上架銷售、分批出口的模式。

該負責人表示，該模式可以充分利用海關特殊監管區的政策優勢，商品入區即可先退稅，再分批銷售，具有退稅流程簡便、周期短、效率高等優勢，可減輕生產企業經營壓力，特別適用於生產製造企業「賣全球」的電商貨物。

「從消費者下單到商品發貨，最快只需要不到4個小時。而海外消費者從下訂單到收到貨物，僅需要大約7天。」福州市譽金電子商務有限公司負責人蕭明星說。

業界人士表示，電商企業通過「1210保稅出口」模式出口的貨物，還可以退回保稅區進行重新清理、維修、包裝後再銷售，將大大節省倉儲成本，降低海外庫存風險，加快資金回籠，可緩解企業現金流的壓力。

近年來，中國傳統外貿B2B份額大幅縮小，出口貿易訂單逐漸呈現碎片化趨勢，而跨境電商B2C呈翻倍式增長。今年一季度，馬尾海關共驗放跨境電商包裹清單107萬份，同比增長20%。