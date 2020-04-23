陸人才吸引力10大 顛覆式變化

中國大陸招聘平台BOSS直聘21日發布的「2020一季度人才吸引力報告」顯示，截至3月底，百人以下小微企業人才需求占比已回升至51.5%，同比降幅收窄至兩個百分點以內。人才吸引力指數最高的10個職位發生「顛覆式變化」，藍領職位占據一半，長期霸榜的互聯網前沿技術類職位無一上榜。

中新社報導，作為社會經濟的毛細血管，百人以下規模的小微企業穩定提供著超過50%的就業職位。但受新冠肺炎疫情影響，中國大陸人才需求占比在2月降至45.6%，部分疫情較為嚴重的省分甚至降至30%，就業市場較為穩定的新增需求主要來自千人以上的大型企業。報告認為，盡全力幫扶中小企業求生存，將是二季度穩就業的關鍵。

報告指出，隨著中國疫情防控形勢轉好，求職者數量和活躍度快速提升，一季度的人才市場整體呈現為供大於求，不同規模企業受到求職者的關注度差距顯著減小。2020年一季度，20人規模內的微型企業人才吸引力指數由2019年的0.6左右提升到0.82。

受疫情影響相對較小，以及提供必需公共服務的行業，人才需求恢復速度普遍較快，這一現象也體現在求職者端。2020年一季度，人才吸引力指數前五位的行業為：IT、互聯網、在線教育、交通物流和醫療製藥。

疫情期間，物資運輸成為生命線，貨運司機緊缺，平均月薪提升到9444元人民幣，吸引了大量求職者，其人才吸引力指數也躍居第一位。而同樣入圍的生活服務業職位，比如餐飲、家政、旅遊等行業仍未實現完全復工，一季度人才需求降幅均超過六成。