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大陸國有企業 3月經濟指標回升
大陸財政部22日公布，2020年1-3月大陸全國國有及國有控股企業主要效益指標同比下降明顯，但3月當月主要經濟指標顯著回升，經濟運行呈現恢復性增長。
中新社報導，大陸財政部表示，國有企業積極推進重大項目、重點工程開工復產，3月當月工業、建築業、批發和零售業等行業利潤環比大幅增長。
不包括國有一級金融企業在內，1-3月國有企業營業總收入123388.6億元（人民幣，下同），同比下降11.7%。其中，中央企業73990.0億元，同比下降10.0%；地方國有企業49398.6億元，同比下降14.1%。3月當月營業總收入環比增長48.4%，恢復至去年同期水平的88%。
根據統計，1-3月，大陸國有企業營業總成本122546.3億元，同比下降8.9%。其中，中央企業71618.1億元，同比下降7.6%；地方國有企業50928.2億元，同比下降10.7%。
1-3月，大陸國有企業利潤總額3291.6億元，同比下降59.7%。其中，中央企業2972.3億元，同比下降49.1%；地方國有企業319.3億元，同比下降86.3%。3月當月利潤總額環比增長4.2倍。
3月末，大陸國有企業資產負債率64.5%，增長0.2個百分點。其中，中央企業67.6%，與上年同期持平；地方國有企業62.4%，增長0.3個百分點。
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