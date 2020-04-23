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開放活水 浦東金橋綜合保稅區掛牌

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

位於上海浦東的金橋綜合保稅區21日正式掛牌，實現了從出口加工區向綜合保稅區轉型升級的重大跨越，為「而立之年」的浦東樹立發展新載體，也為上海引來「開放活水」。

新華社報導，掛牌儀式上，一批新落戶金橋綜合保稅區的項目集中簽約，涵蓋汽車零配件、物流中心、新能源、5G智能工廠、醫藥與醫療器械等產業，預計5年後產值近350億元（人民幣，下同）。

上海海關關長高融昆表示，綜合保稅區作為開放型經濟的重要平台，對統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展具有重要意義。近期，海關總署專門出台了海關支持綜合保稅區發展六條措施，將其作為對衝疫情影響、落實「六穩」、「六保」工作的重要著力點。

例如，海關總署最新規定，推進全球維修和再製造業務在綜合保稅區內全面落地實施；創新海關監管模式，對應用企業資源計畫、倉庫管理系統等管理系統且具備海關監管條件的區內企業，實施網上監管。

借助金橋綜合保稅區掛牌引來的「開放活水」，一批企業大展拳腳：申能（集團）圍繞燃料電池技術創新與產業化，計畫在金橋綜合保稅區打造集研發、生產、測試、示範運營等功能於一體的燃料電池汽車運營平台，目標是將金橋綜合保稅區打造成大陸氫能應用綜合示範區和氫能產業高地；明基生物技術項目主要從事血液凈化領域系列產品的研發、生產及銷售，一期工程計畫2022年投產，年產值5億元；英正輝環保設備有限公司專業從事紙漿模塑設備的研發和銷售，計畫在金橋綜合保稅區打造5G無人制造工廠，預計5年後產值可達40億元。

金橋綜合保稅區的前身是2001年9月經大陸國務院批准設立的金橋出口加工區（南區）；2018年11月，批覆同意升級為綜合保稅區，封關面積1.524平方公里。金橋綜合保稅區正式掛牌，標誌著上海的漕河涇、奉賢、松江、青浦和金橋5個綜合保稅區均完成轉型升級。

據大陸海關總署統計，2019年，大陸全國綜合保稅區實現進出口總值2.9兆元，比上一年增長11.9%，高於當年大陸外貿增幅8.5個百分點，占大陸外貿進出口總值的9.2%。

海關 上海 疫情

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