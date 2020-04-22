石油黑天鵝不斷 大陸「三桶油」要過緊日子

面對新冠肺炎疫情和國際油價暴跌等接連不斷的黑天鵝事件，讓大陸「三桶油」（中石油、中石化、中海油）再次面對「寒冬」，不得不對今年生產經營計畫做出新的調整，要過緊日子。

財新網報導，大陸三大巨型石油央企正在經歷前所未有的挑戰。國際原油價格暴跌，就像潮水退去，高成本、低效率以及政策掣均顯露無遺。

中國證券報報導，「三桶油」在官網強調，要過「緊日子」，透過一系列措施完成全年生產經營任務。

對外經濟貿易大學教授董秀成表示，目前油氣產業鏈還談不上恢復，只能說在逐步調整中。最快也要年底才有起色，歷史經驗顯示，2014年油價也曾暴跌讓業者始料不及，時間雖短但也讓企業花了不少時間回應，今年不確定因素更多，「三桶油」得要做好長期迎戰複雜挑戰的準備。

中石油官網發布，20日黨組會議中，指出當前的挑戰前所未有，要充分估計困難、風險和不確定性，切實增強緊迫感，扎實推進提質增效專項行動。

同日，中石化召開黨組會議表示，要練好降本減費這個硬功夫，牢固樹立長期過「緊日子」思想，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備，採取超常規措施，嚴控非生產性支出，大幅降低運行成本。

中海油董事長汪東進15日在第1季生產經營形勢分析會上表示，要狠抓降本提質增效，統籌推進公司生產經營工作。

中國產業經濟信息網報導，業內人士表示，「三桶油」經過近幾年的適應和調整，已經對低油價有充分預案，企業發展不能把希望寄託在油價上漲上，而是應該關注中低油價下如何降低成本。

實際上，「三桶油」近年一直在不斷加大轉型力度，受低油價和疫情衝擊，表現得更為迫切。

例如中海油在海上風電領域積極探索。

中石油今年重點推進太陽能、風能、生物質能源、地熱等關鍵技術的攻關和能力建設。

中石化易捷銷售公司則是依託加油站的據點優勢，加快新零售領域探索的步伐，疫情期間還上線「無接觸生鮮零售」等業務，謀劃搭建汽車服務平台等。