雲南省副省長張國華擔任省委常委、省委統戰部長

雲南省委統戰部4月21日召開幹部職工大會，由雲南省委副書記王予波主持會議，並宣布中共中央和雲南省委決定副省長張國華擔任省委常委、省委統戰部部長。

北京日報旗下長安街知事微信公眾號報導，2018年10月，時任雲南省委常委、統戰部長楊寧進京出任國家體育總局副局長，此後該職位空缺至今，已有一年半。

張國華此前任雲南省副省長，56歲的他是目前雲南省委常委班子中最年輕的成員。張國華在會中提出，要把統戰部門建設成為「講黨性、服務型、爭一流、守紀律、重團結」的政治機關。

張國華是江蘇蘇州人，1998年出任蘇州市政府副秘書長。任職昆山十年，是張國華履歷中重要的一筆。2002年12月至2011年4月間，他歷任昆山市代市長、市長、市委書記。2003年昆山市GDP為人民幣430億元，2011年增至2530億元，穩坐中國百強縣之首。

2010年，昆山GDP達到2100億元，成為大陸首個進入「2000億俱樂部」的縣級市。

時任昆山市委書記的張國華提出，昆山要做「深圳第二」的藍圖。

報導稱，當時昆山提出領導幹部不要當「父母官」，要當企業的「保母官」。昆山市台商協會大樓裏有一間辦公室叫「馬上辦」，是昆山市政府專門在此設置的，其口號是「提供保母式的服務」，從開工廠選址、電力供應到孩子上學，一攬子解決台商在昆山發展期間的各種需求。

在昆山工作期間，張國華還推動了上海地鐵11號線對接至昆山花橋，成為大陸首條跨省軌道交通，使昆山與上海實現交通的無縫對接。

2011年4月，張國華離開蘇州工作，前往隔江相望的南通市任代市長，次年1月「去代轉正」。此後，他推動南通直飛台北航線開通，進一步促進兩岸經濟、科技、文化的交流合作。

2015年12月，該航線成功首航，張國華前往機場祝賀，有台商高興說：「到南通投資20年，回台終於不再難通。」

2016年1月，張國華來到蘇北重鎮徐州，任市委書記。二年後，張國華跨省調職，出任雲南省副省長，負責人力資源和社會保障、住房和城鄉建設、對外開放、外事、商貿、招商引資等工作。

目前，雲南省委常委班子成員包括：省委書記陳豪，省長阮成發，省委副書記王予波，宣傳部長趙金，常務副省長宗國英，昆明市委書記程連元，組織部長李小三，秘書長劉慧晏，政法委書記張太原，曲靖市委書記李文榮，紀委書記馮志禮，省軍區政委余琨和統戰部長張國華。