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應對疫情衝擊 大陸下調中小銀行撥備覆蓋率20個百分點

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸將中小銀行撥備覆蓋率監管要求階段性下調20個百分點，以提高中小銀行服務小微企業能力。圖為青島銀行總行。（取自全景網）
大陸將中小銀行撥備覆蓋率監管要求階段性下調20個百分點，以提高中小銀行服務小微企業能力。圖為青島銀行總行。（取自全景網）

為促進金融機構更好服務小微企業，大陸國務院常務會議宣布，將中小銀行撥備覆蓋率監管要求階段性下調20個百分點，以釋放更多信貸資源，提高服務小微企業能力。

「撥備覆蓋率」高低反映金融機構應對呆壞帳風險的能力，其計算方法為貸款損失準備金計提餘額除以不良貸款餘額所得出的比率，金融機構的撥備覆蓋率基本都會超過100%。

大陸2018年3月曾將撥備覆蓋率監管要求，由150%下調為120%至150%。

據《每日經濟新聞》報導，中關村互聯網金融研究院首席研究員董希渺表示，此次將中小銀行撥備覆蓋率監管要求階段性下調20個百分點，是逆周期動態調節機制和差異化管理機制的進一步體現。

大陸銀保監會副主席周亮日前曾表示，中國銀行機構的貸款損失準備金超過人民幣6兆元，撥備覆蓋率達181%，也就是100元的不良貸款，會有181元的損失準備金在準備，有一大批資源來專門應對未來風險。

《財新網》指出，大陸不同銀行尤其是中小銀行之間，撥備覆蓋率存在明顯差異。部分體質較佳的中小銀行，如：寧波銀行、常熟銀行、南京銀行，其截至2019年第3季的撥備覆蓋率都超過300%，分別為525.49%、467.03%和415.51%。

但不少中小銀行撥備覆蓋率則接近監管要求下限，例如青島銀行2019年底的撥備覆蓋率為155.09%。對這部分銀行而言，大陸國務院常務會議21日宣布的這項最新政策，將能緩解其可能存在的撥備覆蓋壓力。

一家股份制銀行分行小微業務負責人表示，在經濟下行周期，適當下調撥備覆蓋率，有助於減輕銀行撥備計提壓力，釋放更多信貸資源，更好地服務實體經濟，同時也有助於緩解銀行盈利增長壓力。

此外，大陸國務院常務會議還提出，將普惠金融在銀行業金融機構分支行綜合績效考核指標中的權重提升至10%以上，以鼓勵銀行向小微企業投放貸款。同時推動對承租國有房屋的服務業小微企業和個體工商戶，免除上半年三個月租金。

實體經濟 國務院 人民幣

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