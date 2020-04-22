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疫情衝擊下 這家壽險公司鼓勵幹部留職停薪創業去

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
新冠肺炎疫情衝擊各行各業，大陸華夏人壽為控管人事成本，鼓勵公司管理層申請留職停薪自行創業。（取自華夏壽險網站）
新冠肺炎疫情衝擊各行各業，大陸華夏人壽為控管人事成本，鼓勵公司管理層申請留職停薪自行創業。（取自華夏壽險網站）

財新網報導，大陸華夏人壽內部日前發布「關於鼓勵管理幹部停薪留職自行創業的通知」表示，受疫情影響，今年公司經營利潤壓力增加，成本管控難度加大，為優化幹部隊伍結構，提升資源利用效率，鼓勵B類及以上幹部（尤其是年滿45周歲以上的），經批准可選擇停薪留職自行創業，期限不超過三年。

報導稱，停薪留職後，華夏人壽將根據職務年限，支持三到六個月標準工資，作為自行創業基金和期間生活保障。停薪留職期間，社會保險由公司代繳，但不再享受公司其他福利項目。基礎標準為三個月標準工資，任B類及以上職務每滿兩年增加一個月工資，最多不超過六個月，原則上逐月發放，特殊情況經特批可一次性發放。

財新網指出，這項消息在網上傳出後，有不少人認為此舉根本是公司在「變相裁員」，但也有評論稱「挺好，沒拿基層員工下手」。華夏人壽相關人士向財新網表示。「就總公司而言，B類幹部為處室級，A類是部門級。目前該政策只在總部試行，且符合人數很少。」

對於鼓勵公司管理層停薪留職創業，華夏人壽表示，主要是尊重部分同仁自主創業的決定。「疫情期間，大家都有很多思考，有人認為當前是最恐慌其實也是最有機會的時刻，提出公司給予停薪留職政策出去創業，經研究，公司給予政策通道，並給予一定經濟支持。」

報導稱，華夏人壽去年全年保險業務收入達人民幣1,827.95億元，增長15.49%；凈利潤7.16億元，則是驟減77.16%。此外，華夏人壽的現金流也不理想，2019年全年凈現金流為-101.85億元。

華夏人壽成立於2006年，目前註冊資本人民幣153億元。其中，國有股占比僅5.53%，公開資料顯示，華夏人壽並無實際控制人。

創業 疫情 人民幣

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