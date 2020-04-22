工業富聯：Wi-Fi 6路由器目前已量產出貨

鴻海集團旗下工業富聯董事長李軍旗今（22）日表示，Wi-Fi 6（原802.11ax）路由器目前已量產出貨，除了在工業現場，公司還將物聯網技術應用到智慧城市業務中。

證券時報報導，李軍旗表示，公司將堅定不移實施「智慧製造+工業互聯網」雙輪驅動戰略，不斷提升科技服務品質，聚焦三大方向發力，包括硬軟整合的智慧化轉型解決方案、燈塔工廠整體解決方案，以及依託大陸國家級跨行業跨領域工業互聯網平臺——富士康工業雲平臺（Fii Cloud），建設N個區域化、產業化的工業互聯網平臺的1+N工業互聯網平臺業務。

他表示，在新基建領域中，5G基建、大數據中心、人工智慧、工業互聯網等均與公司業務密切相關，這是公司的機會，也是公司的優勢。新基建的快速發展，包括工業互聯網的推進，有利於公司科技服務業務進一步推進，包括跨行業燈塔工廠服務的推進，以及產業集群的數位化改革

李軍旗指出，公司對外推廣「燈塔工廠」整體解決方案，推動行業產業平臺孵化和標竿客戶打造。目前，燈塔工廠整體解決方案已經在汽車零組件等多個領域實施。

李軍旗說，去年公司持續加大研發投入，研發費用達人民幣94億元，物聯網是公司重要的研發領域之一。同時為了滿足各種聯網需求，爭取物聯網時代新商機，公司還持續擴大對WIFI技術的投資，Wi-Fi 6（原802.11ax）路由器目前已實現量產出貨。除了在工業現場，公司還將物聯網技術應用到智慧城市業務中。

他還表示，公司在新基建領域，已經有深厚的積澱，具備較強的先發優勢。公司憑藉豐富的智慧製造經驗，已沉澱海量工業機理模型及各類數據資源，並延伸至為客戶提供全球領先的智慧製造和硬軟整合的科技服務整體解決方案，對外複製和輸出自身優勢，説明製造企業實現智慧化轉型升級。展望未來，公司也將錨定雙輪驅動戰略，創造新的增長極。