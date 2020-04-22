4月大陸中小企業信心指數回升 出口需求惡化不利復甦

渣打銀行最新公布的4月大陸中小企業信心指數（SMEI），自3月的49.6進一步回升至50.9，這反映企業商業活動逐漸復甦，但短期前景仍令人擔憂。

路透報導，報告稱，隨著更多中小型企業恢復復工，4月生產活動加速，產能利用率自3月的52%回升至62%，但需求恢復方面則仍然疲軟，當前訂單量只約為正常水準的58%。

報告指出，銷售額依然低迷，很大程度上受外部需求迅速惡化導致出口訂單下降所致。此外，招聘及投資計畫受限，中小型企業的擴張意願仍然極弱。需求不足和利潤率受壓，加劇短期前景的憂慮。

不過，中小企業的財務狀況則有所改善。渣打表示，企業的現金流量有所增加，但仍相對吃緊。該行4月的調查顯示，中小企業的現金流量可維持5.1個月的營運需要，略高於3月調查的4.7個月。

同時，銀行對中小企業的信貸支援仍強，貸款利率略有下降。該行預計，人行將採取進一步的針對性的措施，加強對中小企業的融資支援，包括定向降準和轉融資。