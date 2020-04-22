港府大地震 學者：北京當局對香港的路線更趨強硬

港府高層官員大地震，港大社會科學學院講師丘梓勤認為，特區政府更換班子，顯示北京當局對香港的路線更趨強硬。

星島網報導，丘梓勤在電台節目分析，這次人事變動，相信是希望達到兩個效果，一是經歷反送中風波後，特首希望重拾管治威信；二是近期正值兩辦（中聯辦、港澳辦）爭議風波，而政制及內地事務局長聶德權平調，中央是希望給予高級官員一個訊號，以後凡涉及兩辦的決定，都要先徵得中聯辦同意，否則要負政治責任。

丘梓勤認為，更換班子顯示日後中央對港路線更趨強硬。他以金融發展局行政總監許正宇出任財經事務及庫務局局長為例，中央不介意掌管財金系統的局長具有政府色彩，更反映中央有意將班子更政治化，是北京強硬路線進一步體現。

新華社今上午披露，香港入境處處長曾國衞接替聶德權，出任政制及內地事務局長，聶德權調任公務員事務局長，接替被免職的劉江華；金融發展局行政總監許正宇接替劉怡翔為財經事務及庫務局局長，機電署署長薛永恆接替楊偉雄為創新及科技局局長。