百度再曝高管貪腐 副總裁被公司移送警方處理

百度再爆高階主管貪腐案！百度職業道德委員會21日通報一起員工涉嫌嚴重違紀違法案件，百度集團前副總裁韋方被指涉嫌貪腐犯罪。

通告稱，公司現已將韋方移送公安機關依法處理。「韋方不僅背離了百度風清氣正的職場文化，踐踏了公司職業道德的底線，更觸碰了法律的紅線。」

中新網報導，有關韋方的公開訊息和公開活動甚少，2015年，去哪兒網宣布新董事時，時任百度財務總監的韋方和前百度副總裁曾良一同當選去哪兒網新任董事。

媒體報導，2018年初，韋方被提拔為財務副總裁。負責百度財務事務的韋方，還擔任百度旗下多家公司的監事，其中包括百度至關重要的營收管道搜索公司。

近年來，百度已對多起員工違紀違法事件開鍘，包括總監、副總裁級中高管，公司反腐手段堪稱淩厲。

最近的一樁是2019年8月，百度職業道德委員會向全體員工通報《職業道德一嚴重違紀處理通告》，涉及內部查處的12起嚴重違紀案件。其中涉案的14人被辭退，部分員工被警方正式刑事立案偵查並被刑事拘留。

公開資料顯示，百度的職業道德委員會核心成員，均為從事過企業內審、檢察官、員警等職業的專業人士，具有高度獨立性。在進行案件調查時，不必經過相關業務部門領導即可直接展開調查，直接向最高管理層彙報。還有市場人士稱之為公司內的東廠。

不只百度，阿里巴巴和騰訊也有類似部門。阿里巴巴的廉政部專職反腐，該部門接受來自任何人的實名舉報，並承諾一查到底。