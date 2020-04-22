快訊

亂在疫情蔓延時：中國「以疫謀南海」的趁亂連擊

「國軍的事就是我的責任」 蔡英文致歉：調查清楚後 絕不護短

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百度再曝高管貪腐 副總裁被公司移送警方處理

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
百度副總裁韋方涉嫌貪汙。取自香港經濟日報
百度副總裁韋方涉嫌貪汙。取自香港經濟日報

百度再爆高階主管貪腐案！百度職業道德委員會21日通報一起員工涉嫌嚴重違紀違法案件，百度集團前副總裁韋方被指涉嫌貪腐犯罪。

通告稱，公司現已將韋方移送公安機關依法處理。「韋方不僅背離了百度風清氣正的職場文化，踐踏了公司職業道德的底線，更觸碰了法律的紅線。」

中新網報導，有關韋方的公開訊息和公開活動甚少，2015年，去哪兒網宣布新董事時，時任百度財務總監的韋方和前百度副總裁曾良一同當選去哪兒網新任董事。

媒體報導，2018年初，韋方被提拔為財務副總裁。負責百度財務事務的韋方，還擔任百度旗下多家公司的監事，其中包括百度至關重要的營收管道搜索公司。

近年來，百度已對多起員工違紀違法事件開鍘，包括總監、副總裁級中高管，公司反腐手段堪稱淩厲。

最近的一樁是2019年8月，百度職業道德委員會向全體員工通報《職業道德一嚴重違紀處理通告》，涉及內部查處的12起嚴重違紀案件。其中涉案的14人被辭退，部分員工被警方正式刑事立案偵查並被刑事拘留。

公開資料顯示，百度的職業道德委員會核心成員，均為從事過企業內審、檢察官、員警等職業的專業人士，具有高度獨立性。在進行案件調查時，不必經過相關業務部門領導即可直接展開調查，直接向最高管理層彙報。還有市場人士稱之為公司內的東廠。

不只百度，阿里巴巴和騰訊也有類似部門。阿里巴巴的廉政部專職反腐，該部門接受來自任何人的實名舉報，並承諾一查到底。

百度 反腐

延伸閱讀

淘寶蔣凡緋聞 燒掉阿里2,000億市值

陸版《夫妻的世界》 天貓總裁妻子疑夫出軌大鬧網紅

捲入網紅緋聞 天貓總裁蔣凡道歉：請公司調查

武漢將發放消費券 實為抵用且須搶券

相關新聞

「如果華為還活著，歡迎再來！」任正非受訪四個重點

新冠肺炎疫情全球肆虐，中國大陸電信與智慧型手機巨擘華為（Huawei）總裁任正非2020年首次露面，接受《華爾街日報》專訪，並由華為對外公開談話細節...

百度再曝高管貪腐 副總裁被公司移送警方處理

百度再爆高階主管貪腐案！百度職業道德委員會21日通報一起員工涉嫌嚴重違紀違法案件，百度集團前副總裁韋方被指涉嫌貪腐犯罪。

港媒：南華早報管理層減薪 所有員工凍薪

據港媒星島網報導，《南華早報》今早向員工發內部電郵，指在現時經濟環境下，為削減開支，管理層將減薪，所有員工凍薪，而月薪超...

學者：北京當局對香港的路線更趨強硬

港府高層官員大地震，港大社會科學學院講師丘梓勤認為，特區政府更換班子，顯示北京當局對香港的路線更趨強硬。

疫情衝擊銀行業 陸官方：第一季違約、不良貸款增加

大陸銀保監會副主席黃洪今（22）日表示，新冠肺炎疫情對大陸經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，疫情衝擊下，貸款逾期和違約情況...

外高橋保稅區 讓大陸離世界更近

今年是浦東發展30年！1990年，外高橋保稅區誕生，成為浦東開發開放的同齡人；2013年，以外高橋保稅區為核心的上海綜合保稅區，又成為中國第一個自由貿易試驗區。站在中國改革開放的新起點上，外高橋的每一步都讓中國「離世界更近」。

E化轉型 「餐飲業將面臨洗牌」

新冠肺炎疫情正在重塑中國餐飲業。越來越多的經營者通過控制成本、外賣和數字化營銷等方式尋找出路，在應對疫情的過程中實現轉型升級。

宅經濟疫外紅 廣東電商生意大增

新冠肺炎疫情讓廣東電商行業迎來前所未有的機遇，生鮮品外賣、在線教育等「宅經濟」異軍突起，成為戰疫中的一抹亮色。

南寧綜試區 跨境電商逾50家

廣西壯族自治區商務廳20日公布信息顯示，中國（南寧）跨境電子商務綜合試驗區（以下簡稱南寧綜試區）已引進50餘家跨境電商企業，今年以來完成跨境電商零售進出口682萬單，交易額28401.4萬元人民幣，正在加速形成具有東盟區域特色的跨境電商產業帶及集聚地。

汽車品質 陸產故障問題居首

國內第三方汽車品質評價平台車質網和凱睿賽馳諮詢20日發佈的「2019中國汽車產品質量表現研究」顯示，2019年汽車質量問題調研中，變速箱異響、換擋頓挫、車內異味排名前三位。動態問題多於靜態問題，感知類問題數量大幅領先故障類。

疫情衝擊 大陸1、2月行動電話用戶驟減2,142萬戶

大陸工信部21日公布今年第1季度通信行業運營情況，其中行動電話用戶數量3月出現回升，凈增加962萬戶，但第1季共計減少1...

中國進入「戰疫增長」模式 劉世錦倡兩會不設GDP指標

今年中國大陸經濟發展存在重大變數。中共全國政協經濟委員會副主任劉世錦指出，中國經濟將從常規增長轉入相當長時期的「戰疫增長...

熱門新聞

影／武漢2醫生感染新冠病毒後面容大變 膚色黑如炭

抗疫護士睽違67天返家 家中慘況讓她看傻：老公做了什麼？

陸砍單波音 取消870億元訂單

越來越敢講 華為任正非全為救女兒救公司

美官員要求為疫情賠償 中反嗆：H1N1、愛滋病有找美國賠？

李蘭娟新論文 首次發現新冠病毒19項致病性突變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。